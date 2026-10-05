Andrés Iniesta ha inaugurado hoy en Barcelona la exposición «Iniesta Experience [El Juego Interior]», que se presenta como la primera experiencia interactiva que recorre su trayectoria deportiva y personal a través de ocho salas.

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‹ › Foto 1 de 9 Andrés Iniesta inaugura la exposición Iniesta Experience en Barcelona

La exposición propone un viaje por algunos de los momentos que han marcado la carrera de Iniesta, incluyendo su inicio en el fútbol, su etapa de formación, y sus episodios más icónicos, como su gol ante el Chelsea en Stamford Bridge o el que le dio a España el Mundial de 2010.

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Además de los grandes momentos deportivos, Iniesta Experience aborda la dimensión personal de su carrera, tratando temas como la presión, las expectativas y la salud mental. A través de juegos interactivos y recursos audiovisuales, los visitantes experimentan las emociones que ha enfrentado a lo largo de su vida.

El exfutbolista ha expresado su ilusión por este proyecto, destacando que se trata de un recorrido original lleno de contenido audiovisual que sorprenderá a los asistentes. La exposición también busca impulsar la conversación sobre la salud mental en el deporte.

La muestra estará disponible hasta el 10 de enero de 2027 en el Moll d’Espanya, que ha reabierto como un nuevo espacio cultural en Barcelona. Iniesta Experience ha sido desarrollada por Stoneweg Cultura y NSN, con planes de hacer una gira mundial en el futuro.