La encargada de negocios de Israel en España, Dana Elrich, ha rechazado tajantemente cualquier vínculo de su país con la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma de Ceuta a finales de julio. Durante su intervención en el Foro Nueva Economía en Madrid, la máxima representante diplomática israelí en el país tildó de «desinformación» las insinuaciones que señalan a Israel y a Rusia tras lo ocurrido, criticando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apunte hacia su Gobierno «sin informes ni información».

Lee tambien: La ley de nietos y la crisis en Ceuta enturbian el acto de apertura del año judicial

Elrich advirtió de las consecuencias que, a su juicio, tiene la postura del Ejecutivo español sobre la seguridad de los ciudadanos y subrayó la necesidad de cooperar ante amenazas comunes como Irán:

«No trabajar con Israel sobre nuestra defensa tiene también un precio sobre los ciudadanos españoles […] Que se hable de Israel en ese contexto, en vez de hablar de la seguridad de Ceuta en una emergencia nacional, todavía me sorprende». Lee tambien: Anonymous respalda las acusaciones de Sánchez a Rusia e Israel y lanza una advertencia a Europa

Claves del conflicto diplomático

La diplomática defendió que la alianza de Israel con Marruecos no menoscaba su relación estratégica con España, aunque lamentó la gestión del Gobierno central:

Socio estratégico: Pese a la tensión actual con el Gobierno de Pedro Sánchez, Elrich remarcó que «España como país» sigue siendo un socio y acusó al Ejecutivo de arrinconar la seguridad de los españoles en sus decisiones.

Pese a la tensión actual con el Gobierno de Pedro Sánchez, Elrich remarcó que «España como país» sigue siendo un socio y acusó al Ejecutivo de arrinconar la seguridad de los españoles en sus decisiones. Exigencias para la normalización: La diplomática supeditó el regreso a la normalidad en las relaciones bilaterales a un «cambio de relato» por parte del Gobierno español, exigiendo una condena firme del terrorismo de Hamás, Irán y Hezbolá.

Las relaciones entre ambos países atraviesan un periodo crítico desde mayo de 2024, cuando Benjamín Netanyahu retiró a su embajadora tras el reconocimiento oficial del Estado de Palestina por parte de España, paso replicado en marzo pasado por el Ejecutivo español al cesar a su embajadora en Tel Aviv para igualar el nivel de representación diplomática.