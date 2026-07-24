El Museo Metropolitano de Arte Urbano de Córdoba suspende el tributo sinfónico para proteger a los músicos, después de que la cantante compartiera una publicación crítica tras la final del Mundial

Un concierto homenaje a la cantante española Rosalía, programado para este jueves en la ciudad argentina de Córdoba, ha sido cancelado en las últimas horas por los organizadores del evento tras la recepción de «numerosos mensajes de odio». La suspensión se produce en el marco de la controversia generada a raíz de una publicación compartida por la artista con contenido crítico hacia Argentina tras la final del Mundial, hecho por el que la intérprete se disculpó posteriormente.

Muestra sinfónica y justificación de la suspensión

El espectáculo, titulado ‘Tributo Rosalía en Concierto – Ensamble Sinfónico’, estaba previsto para desarrollarse en la explanada del Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) de la ciudad de Córdoba. La institución ha comunicado que la suspensión del show responde a «razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas».

La propuesta musical planteaba un recorrido por las distintas etapas de la trayectoria de la cantante mediante un ensamble sinfónico en directo, combinando «flamenco, pop, electrónica y sonoridades orquestales». La iniciativa buscaba «celebrar la búsqueda artística, la transformación estética y el universo conceptual de una de las artistas más innovadoras e influyentes de la escena actual».

Por su parte, la productora responsable del espectáculo, una empresa argentina sin vínculo con la artista española, aclaró que el proyecto se comenzó a organizar hace más de cuatro meses, «mucho antes de que ocurrieran los hechos que hoy generan tanta repercusión». A través de un comunicado en redes sociales, la empresa señaló: «Nuestro objetivo siempre fue crear espectáculos que celebren la música y el arte. También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción».

Origen de la controversia y disculpas de la intérprete

El origen de la polémica se remonta a la jornada posterior a la final del Mundial disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde la selección de España se impuso por 1-0 a la de Argentina. Tras el encuentro, Rosalía compartió en su cuenta de la plataforma TikTok un vídeo de la actriz Mia Khalifa cantando un fragmento del tema ‘La Perla’, acompañado por la frase: «Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas».

En las imágenes compartidas se escuchaban las frases: «La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía». El contenido fue interpretado por numerosos usuarios argentinos como una provocación, provocando muestras de rechazo en redes sociales.

Ante las reacciones registradas, la cantante eliminó la publicación y ofreció disculpas públicas. «Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón», manifestó este miércoles la artista en una historia de Instagram junto a una bandera de Argentina, añadiendo en un mensaje posterior: «Solo tengo amor por Argentina».

Asimismo, el episodio inicial llevó a que diversos seguidores manifestaran en redes sociales la intención de vender o devolver las entradas para los conciertos que la cantante española tiene programados en el recinto Movistar Arena de Buenos Aires los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, en el marco de su gira internacional ‘Lux’.