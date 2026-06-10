SEVILLA. – El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha confirmado públicamente que las negociaciones formales con Vox para sellar su pacto de investidura aún no se han iniciado de manera oficial. No obstante, el líder del Partido Popular andaluz ha asegurado que el arranque de estos contactos es «inminente» y ha manifestado su deseo de que el acuerdo definitivo entre ambas formaciones sea tanto “razonable” como “justo”.

Moreno hizo estas declaraciones este martes durante su participación en un acto oficial en Málaga—la inauguración del puente colgante del Caminito del Rey en Ardales—. En ese escenario, el dirigente popular quiso transmitir calma respecto a los tiempos institucionales, remarcando que el diálogo definitivo está a punto de comenzar para desencallar la conformación del nuevo Gobierno autonómico.

Por su parte, desde la dirección de Vox no ocultan cierta sorpresa por la marcha del proceso. Fuentes de la formación de Santiago Abascal han confirmado que todavía no se ha trasladado a Sevilla ningún miembro del comité nacional de Madrid para iniciar las conversaciones, y admiten que la lentitud de los populares a la hora de convocar la mesa de negociación formal les resulta «desconcertante».

Manos libres y presión sectorial

Este proceso negociador cuenta con una particularidad clave a nivel nacional: el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha otorgado «manos libres» a Moreno para dirigir y diseñar la política de pactos en Andalucía a su propio criterio, evitando tutelas estrictas desde la sede central de la calle Génova.

Sin embargo, las conversaciones que están por venir no solo se enfrentan a las exigencias políticas de Vox, sino también a las reticencias de diversos sectores económicos de la comunidad. En las últimas horas, colectivos de agricultores andaluces han manifestado su preocupación de cara al reparto de poder, solicitando expresamente a Moreno que la cartera de Agricultura no quede bajo la gestión directa de Vox dentro de los futuros acuerdos de Gobierno.

Con los plazos institucionales en marcha, los próximos días serán determinantes para medir la capacidad de entendimiento de ambas formaciones y concretar si las exigencias de Vox se alinean con el marco de acuerdo «razonable» que pretende el candidato popular.