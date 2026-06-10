MADRID. (10 de junio de 2026) — La Fiscalía General del Estado (FGE) ha remitido un informe al magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el que confirma que Diego Villafañe, quien fuera la mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, mantuvo dos reuniones en la sede institucional del Ministerio Público con el abogado Jacobo Teijelo y la exmilitante socialista Leire Díez. Según el documento, García Ortiz fue informado de dichos encuentros «a posteriori» y no trasladó ninguna instrucción ni indicación al respecto.

Los encuentros, que tuvieron lugar entre los meses de marzo y abril de 2025 en la sede de la calle Fortuny, se produjeron en el marco de las pesquisas que dirige el juez Pedraz sobre una presunta trama orientada a torpedear investigaciones judiciales que afectaban al entorno del PSOE y del Gobierno.

Presentada como «compañera de despacho»

De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio Público, la primera reunión se celebró el 6 de marzo de 2025. A ella asistieron el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, y la fiscal Beatriz López Pesquera. Por la otra parte acudió el letrado Jacobo Teijelo acompañado de una mujer que fue presentada inicialmente como una «compañera de despacho» y que más tarde sería identificada por los medios de comunicación como la ‘fontanera’ socialista Leire Díez.

La Fiscalía detalla que en esa primera cita el abogado Teijelo llevó la voz cantante e informó a los fiscales sobre «la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal». Por su parte, Leire Díez mantuvo una «intervención menor». En el segundo encuentro, fechado unas semanas después, el letrado transmitió su intención de formalizar varias denuncias sobre dichos sucesos ante la Fiscalía, aunque el organismo subraya que no consta que finalmente se llegaran a interponer por esa vía. No obstante, consta que Díez llegó a interponer de forma paralela una denuncia contra el fiscal anticorrupción José Grinda, la cual fue derivada a la Fiscalía Superior.

El juez Pedraz había solicitado a la FGE identificar de forma pormenorizada las fechas, horas e integrantes de cualquier reunión que miembros de la presunta trama —entre los que figuran, además de Díez y Teijelo, el empresario Javier Pérez Dolset y los abogados Ismael Oliver y Antonio García Cabrera— hubieran mantenido en la institución. La Fiscalía ha aclarado que únicamente existieron citas institucionales con los dos primeros.

Cinco denuncias archivadas de Koldo García

El requerimiento judicial también instaba a la Fiscalía a informar sobre el total de las denuncias presentadas por el abogado Ismael Oliver en representación del exasesor ministerial Koldo García Izaguirre entre enero y junio de 2025.

A este respecto, el Ministerio Público ha constatado al magistrado la recepción de un total de cinco escritos o denuncias durante dicho periodo semestral. Sin embargo, la institución subraya que ninguna de ellas prosperó: todas fueron archivadas de forma íntegra, ya fuera por la propia Secretaría Técnica de la FGE, por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, o bien por la Fiscalía Provincial de Madrid.