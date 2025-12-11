La Ciudad Autónoma de Ceuta mantiene activo el servicio de farmacias de guardia para garantizar que los ciudadanos puedan acceder a medicamentos y atención farmacéutica durante todo el día. Este sistema asegura cobertura continua tanto en horario diurno como nocturno, con el fin de atender cualquier necesidad urgente fuera del horario habitual.

Farmacias de guardia de hoy

Centro: La farmacia Nieto será la encargada de prestar el servicio de guardia en la zona central de la ciudad, ofreciendo atención durante el turno diurno.

Campo Exterior: La farmacia Lobato atenderá a los vecinos y visitantes del Campo Exterior, cubriendo también el horario diurno.

Turno de Noche: La farmacia Puya C.B. será la responsable del servicio nocturno, ofreciendo atención desde las 23:00 hasta las 09:00 del día siguiente.

Este sistema de turnos rotativos garantiza que Ceuta disponga siempre de, al menos, una farmacia disponible las 24 horas del día, incluyendo jornadas festivas y fines de semana.

Horarios de atención

Las farmacias de guardia operan siguiendo el siguiente esquema general:

Turno diurno: de 09:00 a 23:00 horas.

Turno nocturno: de 23:00 a 09:00 horas del día siguiente.

La continuidad de este servicio resulta fundamental para atender situaciones en las que se requiera medicación urgente o asesoramiento farmacéutico fuera del horario comercial.