El magistrado de la Audiencia Nacional busca blindar de cara a un futuro juicio las comunicaciones intervenidas al exdirectivo venezolano Rodolfo Reyes, en las que se alude al expresidente del Gobierno.

MADRID.— El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dado un paso clave en la investigación penal sobre el rescate a la aerolínea Plus Ultra. El magistrado ha solicitado formalmente a las autoridades de Estados Unidos autorización para incorporar como prueba procesal el contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo venezolano de la compañía. El objetivo es poder utilizar de forma legítima ante un eventual juicio los mensajes interceptados que apuntan a una presunta mediación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El terminal telefónico fue incautado originalmente por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) en 2021 durante un tránsito fronterizo en el aeropuerto de Miami. El pasado 18 de marzo de 2026, amparados en los canales de cooperación policial internacional, los oficiales de la HSI destinados en la Embajada de EE. UU. en España facilitaron el volcado completo de los datos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Los mensajes bajo la lupa judicial

La información extraída sirvió a la UDEF para confeccionar dos informes clave que terminaron apuntalando la imputación de Rodríguez Zapatero por un supuesto delito de tráfico de influencias. Entre las conversaciones intervenidas a Reyes, que actualmente se encuentra en búsqueda y captura, constan frases explícitas en las que se coordinaban las solicitudes de apoyo financiero para la aerolínea en el año 2020, en plena crisis de la pandemia.

«Nuestro pana Zapatero detrás» , rezaba uno de los mensajes intervenidos.

, rezaba uno de los mensajes intervenidos. «Delcy [Rodríguez], que llame a Ábalos o a Zapatero», indicaba otra de las comunicaciones enviadas por el exdirectivo en marzo de 2020, cuando se gestionaba la ayuda pública de 53 millones de euros que finalmente concedió el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Blindaje legal para el juicio

Pese a que el intercambio de datos entre la agencia estadounidense y la Policía española se encuadra en la «normalidad» de la cooperación policial mutua, el juez Calama busca con este requerimiento judicial elevar el estatus de las comunicaciones. De este modo, al activar formalmente los mecanismos de asistencia judicial con Washington, el magistrado pretende evitar posibles impugnaciones de las defensas y blindar la validez de los chats como medio de prueba en el proceso penal español.

Según el auto emitido por el instructor, las indagaciones originales de Estados Unidos se dirigían hacia una red transnacional de blanqueo de capitales, corrupción y desvío de fondos públicos que operaba desde 2018 mediante sofisticadas estructuras financieras. En esta causa abierta en la Audiencia Nacional, además de Zapatero y el propio Reyes, figuran como investigados los actuales propietarios de Plus Ultra y el empresario Julio Martínez Martínez, señalado como amigo personal del expresidente.