Ambas formaciones se reúnen a dos días de la constitución del Parlamento con el reparto de la Mesa como primer reto y las exigencias programáticas de Vox sobre la mesa.

El Partido Popular y Vox han mantenido este martes una primera reunión formal en la Cámara andaluza para negociar un pacto que facilite la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. El encuentro, que se produce 23 días después de las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, se ha desarrollado «en un clima de cordialidad», según informaron fuentes del Gobierno andaluz y de la formación de Santiago Abascal en un breve comunicado conjunto.

A la cita de alto nivel han asistido los principales líderes regionales de ambas formaciones: el propio Juanma Moreno por parte del PP, y Manuel Gavira en representación de Vox, acompañado por la secretaria general adjunta del partido, Montserrat Lluis. Tras esta toma de contacto, ambas delegaciones se han emplazado a continuar las conversaciones «en los próximos días» con el objetivo de «explorar» la viabilidad de un acuerdo estable de gobernabilidad.

La Mesa del Parlamento, primer termómetro del pacto

La urgencia de las negociaciones viene marcada por el calendario institucional, ya que el pleno de constitución del nuevo Parlamento autonómico se celebrará este próximo jueves. La composición de la Mesa de la Cámara es la primera pieza que populares y de Vox deben encajar.

En caso de no alcanzar un acuerdo previo y si cada fuerza política votase estrictamente a sus candidatos, el Reglamento —por volumen de escaños— otorgaría al PP la Presidencia, dos Vicepresidencias y dos Secretarías, mientras que el PSOE se haría con una Vicepresidencia y una Secretaría. Bajo ese escenario sin pacto, Vox quedaría relegado a una vocalía con voz pero sin voto, idéntica situación en la que se encontrarían Adelante Andalucía y Por Andalucía.

El dilema del Gobierno: ¿coalición o apoyo externo?

Tras la constitución de la Cámara, comenzarán a correr los plazos legales para la investidura de Juanma Moreno en la que aspira a ser su tercera legislatura consecutiva al frente del Palacio de San Telmo. Para lograrlo de forma exitosa, el líder popular necesita obligatoriamente el voto favorable o, al menos, la abstención de los 15 diputados de Vox.

El encaje definitivo del acuerdo de gobernabilidad contempla dos fórmulas principales:

Apoyo externo: Un pacto estrictamente parlamentario que mantenga a Vox fuera del Consejo de Gobierno, reeditando el modelo de la primera legislatura de Moreno en 2019.

Un pacto estrictamente parlamentario que mantenga a Vox fuera del Consejo de Gobierno, reeditando el modelo de la primera legislatura de Moreno en 2019. Gobierno de coalición: La entrada de la formación de Manuel Gavira en el Ejecutivo andaluz, siguiendo la estela de los pactos autonómicos materializados en Extremadura, Aragón o Castilla y León, lo que exigiría negociar un reparto de carteras.

Aunque desde la dirección de Vox insisten desde hace semanas en que su prioridad no radica en el reparto de «puestos ni sillones» sino en el giro de las políticas públicas, fuentes internas de la formación admiten a EFE que, en caso de exigir una entrada formal en el Ejecutivo, su principal interés sectorial se centraría en las áreas de Agricultura y Medio Ambiente, con la intención declarada de fusionarlas en un único departamento. Las líneas rojas de la formación de Gavira para esta negociación quedan fijadas en la defensa del sector primario («el campo»), las políticas migratorias y la denominada «prioridad nacional».

El mapa electoral del 17-M

Las negociaciones se abren sobre un Parlamento andaluz en el que el Partido Popular ostenta la posición mayoritaria con 53 escaños, quedándose a tan solo dos diputados de la mayoría absoluta (fijada en 55 escaños). Por su parte, el PSOE lidera la oposición con 28 actas, seguido de Vox con 15 representantes, Adelante Andalucía con 8 parlamentarios y Por Andalucía, que cierra el arco autonómico con 5 escaños.