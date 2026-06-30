Los agentes irrumpen en la mañana de este martes en la casa consistorial del municipio axárquico, gobernado por el PSOE, y en otras dependencias municipales por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Torrox.

La Guardia Civil ha desplegado desde primera hora de la mañana de este martes un importante operativo policial en el Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga). Agentes del Instituto Armado han procedido al registro minucioso de las oficinas centrales del consistorio, gobernado por el PSOE con Alejandro Herrero a la cabeza, así como de otras dependencias municipales de esta localidad de la comarca de la Axarquía.

Según han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación, las actuaciones se desarrollan bajo el mandato de una orden judicial y permanecen bajo estricto secreto de sumario.

Foco en la gestión pública: Malversación y prevaricación

El despliegue, que ha tomado por sorpresa a los trabajadores públicos y a los vecinos de este turístico municipio malagueño, responde a una investigación penal de calado. Los agentes buscan documentación, soportes informáticos y correos electrónicos que permitan esclarecer la comisión de graves irregularidades administrativas.

Las pesquisas judiciales se centran específicamente en dos tipos delictivos:

Delito de prevaricación: Se investiga la presunta adopción de resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia en el marco de la gestión municipal.

Se investiga la presunta adopción de resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia en el marco de la gestión municipal. Delito de malversación de caudales públicos: Se rastrea el supuesto desvío o uso indebido de fondos e ingresos pertenecientes al erario del consistorio.

Sin detenciones confirmadas en el arranque del operativo

Aunque las fuentes oficiales no descartan que se produzcan detenciones o citaciones en calidad de investigados en las próximas horas conforme avance el volcado de la información intervenida, en el arranque del dispositivo no se han notificado arrestos.

El operativo de la Guardia Civil continúa desarrollándose en las oficinas municipales a expensas de que concluya el requerimiento y traslado del material documental intervenido hacia la Comandancia de Málaga para su posterior análisis forense.