La tarde de martes 30 de junio de 2026 trae sobresaltos en Asturias con ‘Valle Salvaje’, que recupera su cita en la franja habitual tras el ajuste de programación de La 1 por el Mundial 2026. El avance del capítulo 440 pone el foco en la amenaza judicial que se cierne sobre Victoria y en las maniobras de los poderosos alrededor de su destino.

Según el avance real recogido por prensa, ‘Valle Salvaje’ volverá a faltar a su cita el próximo lunes 29 de junio, del mismo modo que ocurre con otras emisiones de TVE, por la retransmisión del partido de dieciseisavos de final entre Argentina y Japón, que empieza a las 19:00 horas. Por ese motivo, el capítulo que estaba previsto se pospone al martes 30 de junio para emitirse en su horario habitual, después de ‘Directo al grano’.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

En el capítulo 440, Don Aurelio se dirige a Victoria con una noticia que cambia el ritmo de la historia: en los próximos días, será conducida al tribunal donde será juzgada. Es un paso más dentro del cerco que se cierra sobre ella, y el avance subraya la tensión de ese tránsito desde la amenaza a la formalidad del juicio.

Mientras la situación de Victoria se endurece, el episodio también deja ver el juego de influencias en torno a la Iglesia y a los hombres que mueven los hilos del poder local. En ese sentido, don Hernando habla con el obispo para dejar claro que él y José Luis buscan “el mayor” de algo (el avance real no completa la frase en el fragmento facilitado), pero sí deja la idea de que existe una intención firme y ambiciosa, más allá de la situación inmediata.

Así, el capítulo de hoy se construye sobre dos ejes: la inminencia del juicio para Victoria, con el impacto emocional y personal que conlleva saber que el tribunal está cerca; y, en paralelo, las conversaciones estratégicas de don Hernando, el obispo y José Luis, que anticipan que el destino de Victoria no depende solo de lo que ella haga, sino de lo que otros deciden por ella.

Con este panorama, el martes se presenta como una jornada clave en la que la presión crece y la trama se acerca a un punto de no retorno, justo cuando el capítulo deja claro que “lo que viene” no es una promesa vaga, sino un proceso judicial con fecha y consecuencias.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 16:30

16:30 Fecha: martes 30 de junio de 2026

‘Valle Salvaje’ se emite este martes en su franja habitual de las 16:30, tras ‘Directo al grano’. Si el lunes 29 no hay capítulo por la programación del Mundial 2026, hoy la historia vuelve con fuerza: Victoria recibe el aviso definitivo sobre el tribunal.