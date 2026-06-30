Este martes, el palacio andaluz vuelve a tensar sus pasillos. En ‘La Promesa’, Leocadia estalla de indignación ante lo que considera exigencias desmedidas de Máximo, mientras Adriano carga con una culpa que no deja de pesarle. Según el avance del capítulo, la jornada trae decisiones difíciles y conversaciones que no van a dejar a nadie indiferente.

Qué pasará hoy en La Promesa

El día arranca con un choque frontal: Leocadia no está dispuesta a aceptar ciertas condiciones que llegan de la mano de Máximo. El avance real del capítulo adelanta que la tensión sube de tono, y que la mujer se muestra especialmente indignada con esas exigencias. A partir de ahí, el conflicto no se queda solo en palabras: la forma en la que Leocadia reacciona deja claro que en el palacio las imposiciones no pasan por alto y que cualquier intento de marcar límites puede provocar una respuesta inesperada.

Pero el foco no solo está en la familia y en las disputas sobre el orden y el control. El avance también pone el corazón del drama en Adriano. Y es que, según lo que se recoge para el capítulo de hoy, Adriano se siente culpable por engañar a Jacobo. No se trata únicamente de haber tomado una decisión equivocada: el peso emocional de ese engaño parece haber traspasado la barrera de lo “práctico” y convertirse en una carga personal. En ‘La Promesa’, las mentiras suelen tener efectos colaterales, y en esta ocasión el avance apunta a que el culpable decide no seguir mirando hacia otro lado.

De hecho, el avance real es especialmente concreto en este punto: Adriano toma una dura decisión. Es decir, el capítulo de hoy se plantea como un antes y un después para él, porque la culpa no se queda en remordimiento, sino que desemboca en una acción clara. Con Jacobo como figura directamente implicada por el engaño, las consecuencias pueden estar muy cerca en el devenir del episodio, ya que el palacio no tarda en reaccionar cuando alguien decide dar el paso definitivo.

Así, entre la indignación de Leocadia y el golpe de realidad que supone la culpa de Adriano, el capítulo de hoy promete mantener el ritmo típico del drama de época de TVE: tensiones domésticas, tensiones morales y decisiones que cambian el equilibrio de quienes las toman.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 17:25

17:25 Fecha: martes, 30 de junio de 2026

Si este martes te apetece comprobar cómo se desarrollan las exigencias de Máximo, la reacción de Leocadia y la dura determinación de Adriano tras el engaño a Jacobo, ya sabes: ‘La Promesa’ te espera a las 17:25 en La 1.