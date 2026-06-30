Toledo, años 50, y una fábrica de perfumes que no solo huele a historia: también a secretos, decisiones irrevocables y promesas que se rompen. Sueños de Libertad llega este martes 30 de junio de 2026 con un capítulo clave (el 593) en el que el regreso de Fina vuelve a poner el foco en el pasado… y en lo que todavía no se ha dicho. En paralelo, la serie continúa desarrollando la última gran conmoción: la decisión de Brossard de llevar la fábrica a Tánger y, sobre todo, su inesperada y trágica muerte, un hecho que amenaza con cambiarlo todo.

Según el avance de prensa, el centro del episodio gira en torno a un engaño atribuido a Marta que afecta directamente a Fina. La serie sitúa así la tensión familiar en un punto especialmente delicado: cuando alguien vuelve, no solo trae respuestas, sino también dudas sobre lo ocurrido y las motivaciones de cada quien. Y, en una trama donde la perfumería es negocio… pero también símbolo de poder dentro del clan, las consecuencias de ese engaño se presentan como inevitables.

Además, el episodio arrastra el impacto emocional y narrativo que dejó el fallecimiento de Brossard. El avance no detalla paso a paso nuevas informaciones sobre el caso, pero sí deja claro el propósito: la muerte de Brossard puede dar un giro a todo. En este contexto, el relato insiste en cómo los personajes reaccionan ante lo irreparable y cómo las decisiones que parecían estar “bajo control” empiezan a escapar, abriendo la puerta a conflictos y reacomodos.

De fondo, la serie mantiene su ritmo coral y sus tramas cruzadas. En los momentos que acompañan el avance, destacan también las dinámicas entre Marta, Claudia y Valentina (tal y como se muestra en el material gráfico de la información de prensa). Sin embargo, el avance facilitado se centra en el gran eje emocional del capítulo: el regreso de Fina, el engaño relacionado con Marta y el peso definitivo de Brossard tras su muerte.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

Este martes (capítulo 593) la historia se mueve con dos fuerzas principales. Por un lado, la serie pone a Fina de nuevo en el tablero tras su regreso, un movimiento que vuelve a activar el pasado y a reordenar las lealtades. Por otro, el avance deja claro que el episodio está marcado por el engaño de Marta y por el alcance de sus consecuencias, especialmente en relación con Fina.

La información de prensa subraya que la tercera temporada ha entrado en una fase de alto voltaje tras una concatenación de hechos: primero, la decisión de Brossard de trasladar la fábrica a Tánger; después, la muerte inesperada y trágica del personaje. En el capítulo de hoy, esa tragedia sigue presente como elemento que puede alterar el futuro de la familia y de la propia empresa.

En paralelo, la atención recae en el núcleo familiar, con un episodio que sugiere tensión y reacciones inmediatas a partir de lo que se descubre o se intuye. El avance no confirma nuevos detalles concretos más allá del eje señalado, pero sí plantea el sentido del capítulo: cuando Fina reaparece y Marta arrastra un engaño, las consecuencias no tardan en llegar.

Recordemos, además, que esta temporada ha incorporado un buen número de rostros nuevos al reparto, ampliando las posibilidades dramáticas de la historia. En este capítulo, el motor principal sigue siendo el mismo: la combinación entre secretos familiares y un cambio de rumbo anunciado desde hace semanas, que hoy toma forma con la repercusión emocional de la muerte de Brossard.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

Si hoy quieres entender cómo encaja el regreso de Fina con el engaño que la rodea y cómo la muerte de Brossard puede redefinir el destino de la familia perfumera, este martes 30 de junio tienes una cita en Antena 3 a las 15:45.