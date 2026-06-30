La defensa de la esposa del presidente del Gobierno reclama autorización para salir de España del 7 al 10 de julio. Alega que viajará con la delegación oficial a Ankara y regresará en vuelo comercial vía Londres, bajo la estricta custodia de la seguridad de Moncloa.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha solicitado formalmente al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que le autorice a viajar al extranjero entre el 7 y el 10 de julio. La petición, formulada por su abogado Antonio Camacho, llega apenas una semana después de que el juez Juan Carlos Peinado le retirara el pasaporte y le prohibiera salir del territorio nacional como parte de las medidas cautelares impuestas tras enviarla a juicio oral por cuatro presuntos delitos.

La solicitud detalla un itinerario dividido en dos compromisos bien diferenciados: uno de representación institucional y otro de carácter estrictamente familiar.

De la delegación oficial en Ankara a la graduación en Londres

El escrito de la defensa justifica la necesidad de recuperar temporalmente la documentación de viaje en base al siguiente plan de viaje:

7 de julio — Cumbre de la OTAN (Ankara, Turquía): Gómez tiene previsto volar junto a Pedro Sánchez en el avión oficial como parte de la delegación española. La defensa ha adjuntado a la causa la invitación oficial formalizada por Emine Erdogan , esposa del presidente de la República de Turquía, para que asista a la 36.ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN.

Gómez tiene previsto volar junto a Pedro Sánchez en el avión oficial como parte de la delegación española. La defensa ha adjuntado a la causa la , esposa del presidente de la República de Turquía, para que asista a la 36.ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN. 10 de julio — Graduación familiar (Londres, Reino Unido): El regreso desde Turquía no se efectuará de forma directa a España. La esposa del presidente realizará una escala en la capital británica para poder asistir a la graduación de su hija, emprendiendo el retorno definitivo a Madrid ese mismo día en un vuelo comercial.

El blindaje de seguridad como garantía ante el «riesgo de fuga»

Cuando el juez Peinado impuso la retirada del pasaporte el pasado 20 de junio a petición de la acusación popular, argumentó la existencia de un potencial riesgo de fuga por la gravedad de las penas de los delitos imputados (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación).

Para rebatir este escenario y convencer al magistrado, el letrado Antonio Camacho subraya que la localización de Begoña Gómez estará monitorizada de forma permanente durante las 72 horas que pase fuera de las fronteras españolas:

El argumento de la defensa: «En todo caso, todo el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al Presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por sí solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos de mi representada».

Bajo estas premisas, la defensa se compromete a devolver el pasaporte en la sede judicial el primer día hábil posterior a su regreso de Gran Bretaña. La decisión queda ahora en manos del juez Peinado, a las puertas de que el próximo 13 de julio la Audiencia Provincial de Madrid tenga que resolver de forma paralela los recursos de queja interpuestos por la defensa contra las medidas cautelares y la propia apertura del juicio oral.