Rodri Hernández ha pedido perdón públicamente al Valencia C. F., a sus aficionados y a su plantilla tras la controversia generada por unas imágenes captadas en el banquillo durante el partido de Liga disputado en Mestalla. En dicho encuentro, en el que el Barcelona se impuso por 0-5, el futbolista madrileño realizó comentarios manifestando «qué malos son» o «son muy flojos» al valorar la actuación del conjunto local. Tras la finalización del posterior compromiso frente al Feyenoord, el jugador culé ha querido matizar sus palabras, asegurando que se trató de «una expresión de sorpresa» y que en ningún momento tuvo la intención de «burlarse» de la entidad valencianista.

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La polémica tuvo su origen durante la clara victoria del conjunto dirigido por Hansi Flick en tierras valencianas. El equipo azulgrana no dio opción a un rival que no llegó a inquietar al bloque barcelonista, circunstancia que propició las observaciones de Rodri en el banquillo una vez que fue sustituido por el cuerpo técnico. Ante el impacto mediático de las grabaciones, el centrocampista ha querido asumir el error cometido: «Ante la controversia que se ha generado por el video del otro día, en esta vida cuando uno comete un error hay que salir a pedir disculpas, este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que se han podido sentir ofendidos: seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya sentido ofendido», ha declarado.

🗣️ “Fue una expresión de sorpresa, en ningún momento quise burlarme”



Rodri pide perdón públicamente tras el reciente vídeo en el que se le veía hacer comentarios sobre el juego del Valencia desde el banquillo



El jugador asegura que ya ha hablado con su amigo José Gayá para… pic.twitter.com/6zw1VmIjGp Lee tambien: RC Deportivo – Valencia CF: horario y dónde ver en directo por televisión el partido de LaLiga EA Sports — Teledeporte (@teledeporte) September 9, 2026

Asimismo, el internacional español ha revelado que se ha puesto en contacto directo con el capitán valencianista para aclarar lo sucedido de primera mano y trasladar sus disculpas al vestuario. «Ya tuve una llamada pertinente con mi amigo, a él y a toda la plantilla. Quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa y cualquiera que vea el vídeo lo puede ver; en ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo, todo lo contrario», ha explicado el madrileño, enfatizando el carácter privado del diálogo mantenido en el banquillo.

En su argumentación, el jugador del Barcelona ha subrayado su respeto hacia la institución che y ha manifestado su deseo de que la entidad supere la actual coyuntura deportiva. Rodri ha señalado que desea que el Valencia «vuelva al lugar que le corresponde», calificándolo como «uno de los mejores clubes de esta Liga». Finalmente, el futbolista ha reiterado el contexto en el que se produjeron los hechos: «Me gustaría decir que era una conversación privada; las cosas pueden haberse sacado de contexto, pero en ningún caso quise perder el respeto», ha concluido el centrocampista, dando por zanjada la polémica generada tras el triunfo en Mestalla.