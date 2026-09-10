El conjunto holandés protestó una acción sobre Hadj Moussa cuando el marcador reflejaba la mínima ventaja culé, justo en la jugada previa al tanto de Adeyemi en el Camp Nou.

El Barcelona encarriló con claridad su compromiso frente al Feyenoord en la primera parte gracias a los tantos iniciales de Raphinha y Adeyemi en poco más de veinte minutos. Sin embargo, el desarrollo del choque pudo ser bien distinto debido a una jugada polémica en la que el conjunto holandés reclamó un penalti sobre Hadj Moussa con 1-0 en el marcador. La acción, en la que intervinieron Pau Cubarsí y João Cancelo, no fue considerada como punible ni por el colegiado principal ni por los jueces desde la sala del VAR, precediendo de forma inmediata al segundo gol de la entidad catalana.

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El lance objeto de protesta se produjo cuando el atacante Hadj Moussa trató de internarse en el área entre las posiciones defensivas de Cubarsí y Cancelo. Ninguno de los dos zagueros del equipo azulgrana logró tocar la pelota, llegando el central catalán a contactar abajo con el futbolista rival e impidiéndole el paso, lo que provocó la caída del delantero dentro del área. A pesar de las reclamaciones de la escuadra visitante, la secuencia continuó sin sanción arbitral y derivó directamente en la jugada que significó el 2-0 favorable al Barcelona, obra de Adeyemi. De haberse señalado la pena máxima a favor del Feyenoord, dicho tanto culé no habría llegado a producirse.

La polémica suscitada en esa fase del choque no puede utilizarse, no obstante, para dudar de la contundencia de la victoria lograda por el equipo dirigido por Hansi Flick. El Barcelona superó con facilidad al Feyenoord en el Camp Nou, firmando un abultado resultado final de 5-1. Este triunfo supuso el tercer partido consecutivo en el que el cuadro barcelonista alcanzó los cinco goles a favor, tras los precedentes registrados ante el Rayo Vallecano y el Valencia, acumulando una cifra total de 15 tantos en sus últimos tres encuentros disputados.

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Tras las dos primeras dianas anotadas por Raphinha y Adeyemi que encarrilaron el choque en el tramo inicial, el Barcelona completó su holgada goleada en la Ciudad Condal. Raphinha volvió a ver puerta para firmar su doblete particular, Lamine Yamal anotó mediante un lanzamiento de falta directa y Gabriel Jesus convirtió el quinto gol de la noche, significando su primer tanto en esta nueva etapa como futbolista culé. Por parte del conjunto neerlandés, Steijn fue el encargado de marcar el único gol de la escuadra visitante.