El murciano cede el primer set pero reacciona con contundencia para sumar su 16ª victoria consecutiva en ‘majors’ y citarse con Yibing Wu por un puesto en la segunda semana.

Carlos Alcaraz continúa a paso firme en Nueva York, aunque esta vez tuvo que ponerse el mono de trabajo. El vigente campeón del US Open superó un inicio dubitativo frente a un combativo Jaime Faria para terminar imponiéndose por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 en la segunda ronda del torneo. Con este triunfo, el tenista de El Palmar eleva a 16 su racha de victorias consecutivas en torneos de Grand Slam y suma nueve partidos invicto sobre la pista rápida estadounidense.

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El encuentro arrancó con un guion imprevisto. Pese a iniciar con buenas sensaciones, Alcaraz comenzó a acumular errores no forzados en el tramo inicial, circunstancia que el portugués Faria aprovechó con solidez para dar la sorpresa y anotarse el primer set por 4-6.

Reacción impecable para restaurar el orden

Sin embargo, el tirón de orejas sirvió de catalizador para el número uno. A partir de la segunda manga, la historia cambió de forma radical: Alcaraz endosó un contundente ‘rosco’ (6-0) para restablecer el orden y desactivar cualquier conato de rebelión sobre la pista de Flushing Meadows.

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En el tercer y cuarto set, el murciano aceleró el ritmo de juego, redujo los fallos y desarmó la resistencia de un Faria que no bajó los brazos pero sucumbió ante la superioridad de su rival, cerrando el marcador final con parciales de 6-3 y 6-2.

Cita con Yibing Wu en los dieciseisavos de final

Tras certificar la remontada y sellar su billete para la siguiente fase del Grand Slam estadounidense, Carlos Alcaraz ya vela armas para la tercera ronda (1/16 de final), donde se medirá al chino Yibing Wu por un puesto en la segunda semana del torneo.