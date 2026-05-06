Álex y Ainhoa se enfrentan a su decisión final en ‘La isla de las tentaciones 10’

El próximo programa de ‘La isla de las tentaciones 10’ llega con una de las decisiones más esperadas de la edición. Tras vivir una hoguera cargada de tensión, reproches y emociones al límite, Álex y Ainhoa deberán responder a la gran pregunta de Sandra Barneda: cómo quieren abandonar República Dominicana.

La pareja tendrá que decidir si se marcha junta, por separado o si alguno de los dos prefiere hacerlo con un nuevo amor. Una elección definitiva que puede marcar un antes y un después en su relación después de todo lo vivido en las villas.

Una nueva chica llega a Villa Deseo

Mientras Álex y Ainhoa afrontan su momento más decisivo, en Villa Deseo los concursantes ven a lo lejos la llegada de una chica. Sin embargo, no parece tratarse de Ainhoa, sino de una nueva participante que aterriza en el programa como parte de una nueva pareja.

Su entrada promete alterar de nuevo la convivencia y abrir una nueva etapa en la experiencia. Con las emociones a flor de piel y las alarmas cada vez más presentes, la llegada de esta pareja puede cambiar por completo el equilibrio de las villas.

Atamán y Mar no pueden olvidar lo ocurrido

El avance también muestra cómo Atamán y Mar siguen profundamente afectados por lo que han visto de sus parejas. Ninguno de los dos consigue dejar de pensar en lo ocurrido en sus respectivas villas, y las imágenes que han presenciado siguen pesando en sus decisiones.

En el caso de Mar, la tensión continúa después de llegar fuera de sí a Villa Montaña tras ver las imágenes de Christian. Su reacción dejó claro que la relación atraviesa uno de sus momentos más complicados.

Sandra Barneda anuncia consecuencias en Villa Montaña

Además, Sandra Barneda comunicará que uno de los chicos de Villa Montaña tendrá que afrontar consecuencias. El programa adelanta una entrega cargada de alarmas, tensión y decisiones difíciles, con una frase que deja claro el nivel de descontrol que se vivirá: “A alguno ya se le fue la pinza”.

El próximo capítulo de ‘La isla de las tentaciones 10’ promete emociones fuertes, nuevas incorporaciones y una decisión clave para Álex y Ainhoa, que deberán enfrentarse a la verdad de su relación tras su paso por República Dominicana.