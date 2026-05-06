Claudia Chacón vuelve a situarse en el centro de la polémica en ‘Supervivientes 2026’

La tensión vuelve a estallar en ‘Supervivientes 2026’. El reality de Telecinco abrirá la Palapa de forma excepcional durante la novena entrega de ‘Tierra de Nadie’, que se emite este martes 5 de mayo a las 23:00 horas, para abordar una última hora que ha obligado a modificar el guion previsto del programa.

La protagonista principal de esta nueva crisis es Claudia Chacón, una de las concursantes más polémicas de la edición, que habría protagonizado una huida tras ser sorprendida robando a la organización.

Un doble robo sacude la convivencia en Honduras

Según ha adelantado Mediaset en un comunicado promocional, en las últimas horas se ha producido un “doble robo” con varios implicados. Por un lado, el equipo de Playa Victoria denuncia la desaparición de una lata de la dotación semanal, un hecho especialmente grave en un concurso donde la comida es uno de los recursos más valiosos.

De momento, el misterio sigue abierto sobre quién o quiénes estarían detrás de esa primera sustracción. Sin embargo, el caso más llamativo tiene como protagonista directa a Claudia Chacón.

Claudia Chacón entra en una cabaña y huye por la playa

Las imágenes adelantadas por el programa muestran a la concursante mallorquina entrando en una de las cabañas del equipo de ‘Supervivientes 2026’. Allí, Claudia habría cogido lo que parece ser un bote de crema de chocolate antes de emprender una huida por la playa al ser descubierta por los inspectores del formato.

“Estoy harta”, exclama la concursante, superada por el hambre después de quedarse nuevamente sin recompensa en la última prueba del domingo. Un miembro del equipo le advierte de que no puede estar en esa zona, mientras ella sale corriendo con el recipiente en la mano.

La Palapa decidirá las consecuencias

La situación será tratada de forma extraordinaria en la Palapa, donde el programa mostrará la secuencia completa de lo ocurrido y revelará la identidad de todos los implicados en los robos.

Además, ‘Supervivientes 2026’ anunciará las consecuencias para los concursantes involucrados. Desde el formato ya se habla de una “noche de sanciones”, por lo que todo apunta a que la organización tomará medidas contundentes tras lo ocurrido.

Una crisis que puede cambiar el rumbo del concurso

El incidente llega en un momento especialmente delicado para Claudia Chacón, que ya había protagonizado otros momentos de máxima tensión dentro del reality. Su nueva acción podría tener un impacto directo en su continuidad, en la convivencia con sus compañeros y en la estrategia del programa.

Con hambre, nervios y enfrentamientos acumulados, ‘Supervivientes 2026’ afronta una de sus noches más complicadas desde Honduras. La huida de Claudia y el presunto robo a la organización prometen marcar un antes y un después en la edición.