Fran Mato dice adiós a Mediaset después de dos décadas

Fran Mato, uno de los rostros más reconocibles de los deportes de ‘Informativos Telecinco’ y de ‘El desmarque’, ha anunciado su despedida de Mediaset tras 20 años vinculado al grupo. El periodista pone fin a una larga etapa profesional en la que ha pasado por distintas áreas de la redacción hasta consolidarse como presentador deportivo.

El comunicador ha compartido la noticia a través de sus redes sociales, donde ha publicado un emotivo mensaje acompañado de imágenes y vídeos que resumen sus dos décadas en la televisión.

Una despedida cargada de recuerdos

En su mensaje, Fran Mato reconoce que resumir todo lo vivido en Mediaset no es fácil. Durante estos años ha escrito y contado noticias sobre triunfos, derrotas, carreras, muertes y grandes historias, siempre con la exigencia propia de la televisión, donde “cada segundo cuenta”.

El periodista recuerda sus primeros pasos en la agencia, su paso por la sección de nacional y el aprendizaje junto a sus compañeros de Informativos Telecinco, a quienes agradece haberle ayudado a encontrar su propia voz como profesional.

MotoGP, deportes y el salto al matinal

Uno de los momentos clave en la trayectoria de Mato llegó con las retransmisiones de MotoGP, donde trabajó como reportero y descubrió una nueva forma de hacer televisión. Según explica, aquella etapa le permitió crear desde cero, arriesgar y ganar confianza para afrontar cualquier reto informativo.

Después llegaron los deportes, un terreno marcado por la rapidez, la presión y la resistencia. Más tarde, el periodista dio el salto al informativo matinal, una oportunidad que define como enriquecedora, aunque también desgastadora por la falta de sueño y el ritmo intenso de trabajo.

Su etapa en ‘El desmarque’

En los últimos años, Fran Mato también ha formado parte de ‘El desmarque’, espacio que considera su salto definitivo a la polivalencia. Allí ha afrontado muchas horas de directo, cambios de formato, nuevos escenarios y distintos compañeros, una experiencia que le ha permitido seguir creciendo como comunicador.

El presentador destaca el aprendizaje constante y el contacto con nuevos equipos, manteniendo el mismo espíritu con el que comenzó su carrera en televisión.

“Seguiré siendo periodista para siempre”

Fran Mato se marcha de Mediaset con “cierta pena” pero también con “mucha ilusión” y sin reproches. En su despedida, ha querido agradecer a todas las personas que han formado parte de estas dos décadas de trabajo.

El periodista cierra así una etapa importante de su vida profesional, aunque deja claro que su vocación permanece intacta: seguirá siendo periodista para siempre.