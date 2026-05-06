Curro quiere casarse con Ángela en el nuevo capítulo de ‘La Promesa’

El capítulo 828 de ‘La Promesa’, que se emite este miércoles 6 de mayo en La 1 de TVE, llega marcado por una esperada reconciliación, nuevos chantajes y una confesión que podría remover el pasado de varios personajes.

Después de varios desencuentros, Curro y Ángela vuelven a acercarse de forma definitiva. El joven decide dejar atrás las dudas y declara su amor a Ángela, a quien propone retomar sus planes de boda. La reacción de ella no deja lugar a dudas: acepta el momento con emoción y ambos sellan su reconciliación con un apasionado beso.

El duque de Salvatierra se marcha de La Promesa

El episodio también mostrará la salida del duque de Salvatierra de La Promesa. Antes de marcharse, queda impresionado por la actitud de Curro, que se muestra tranquilo y en paz ante cualquier decisión real sobre su título.

Este gesto refuerza la imagen más madura del joven, que parece dispuesto a afrontar su futuro sin dejarse arrastrar por las tensiones familiares ni por las acusaciones que han marcado los últimos días.

Manuel cede ante el chantaje del duque de Carril

Mientras Curro mira hacia adelante, Manuel continúa atrapado en el chantaje del duque de Carril. Para proteger a Vera, entrega un primer pago al extorsionador, aunque este no se conforma y exige la cantidad completa.

La presión sobre Manuel aumenta y su silencio empieza a convertirse en una carga cada vez más difícil de sostener. La amenaza del duque de Carril sigue creciendo y podría tener consecuencias imprevisibles dentro del palacio.

Teresa confiesa que robó la carta de Cristóbal

En la zona del servicio, Teresa hace una importante confesión a Pía: fue ella quien robó la carta de Cristóbal firmada por ‘Mercedes del Amor’. Lo que Teresa no imagina es que ese nombre parece despertar algo en Pía, que podría reconocerlo y guardar más información de la que aparenta.

Esta revelación abre una nueva incógnita en ‘La Promesa’ y promete convertirse en una de las tramas más intrigantes de los próximos capítulos.

Estefanía intenta ganarse a María Fernández

Por otro lado, Estefanía continúa moviendo sus piezas con habilidad. En esta ocasión, regala un gorrito al bebé de María Fernández con la intención de suavizar sus sospechas y lograr un mayor acceso a la planta noble.

Su gesto, aparentemente amable, podría esconder una estrategia calculada para acercarse a quienes pueden facilitarle sus verdaderos objetivos.

Martina vive pendiente de Adriano

La alegría por la salvación del refugio queda empañada por el delicado estado de Adriano. Martina permanece a su lado mientras él atraviesa un momento crítico, marcado por delirios y una evidente fragilidad.

El nuevo capítulo de ‘La Promesa’ combina romance, secretos y tensión palaciega en una entrega clave para Curro, Ángela, Manuel y Teresa.