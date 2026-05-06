Álex y Ainhoa protagonizan una hoguera inesperada en ‘La isla de las tentaciones’

‘La isla de las tentaciones 10’ vivió una de las hogueras más insólitas de su historia con Álex Palau y Ainhoa como protagonistas. La decisión de Álex de abandonar la experiencia en República Dominicana de forma unilateral obligó al programa a organizar una hoguera final improvisada para que ambos pudieran verse las caras y aclarar lo ocurrido en Villa Montaña y Villa Deseo.

El encuentro estuvo marcado por las lágrimas de él, los nervios de ella y una conversación tan surrealista que incluso Sandra Barneda tuvo que contener la risa.

La confusión del gato descoloca a Álex

El momento más comentado llegó cuando Álex explicó uno de los motivos que más le habían dolido durante su estancia en la villa. El concursante se vino abajo tras escuchar que Ainhoa había hablado con Fran sobre la posibilidad de que este fuera el “padrastro” de su gato.

La frase provocó un enorme malentendido y terminó convirtiéndose en el centro de una hoguera cargada de tensión, pero también de momentos inesperadamente cómicos.

Ainhoa intentó aclarar la situación entre risas nerviosas. Según explicó, el gato no era solo de Álex, sino también de su hermana y de ella. Además, aseguró que el comentario surgió porque el animal tenía la edad de la hermana de Álex y ella bromeó sobre presentarle a una chica de una edición anterior.

Sandra Barneda no puede evitar la risa

La explicación dejó una escena difícil de olvidar. Sandra Barneda, testigo del cara a cara, no pudo evitar reaccionar ante lo surrealista del momento. La presentadora preguntó a Ainhoa si sabía realmente qué significaba ser “padrastro”, lo que aumentó todavía más la confusión.

Ainhoa, entre nervios y carcajadas, trató de justificar sus palabras y aseguró que todo se había sacado de contexto. Sin embargo, Álex seguía visiblemente afectado por lo que había visto y escuchado en los vídeos.

Ainhoa se disculpa con Álex

Durante la hoguera, Ainhoa también tuvo que dar explicaciones por otros comentarios que habían hecho dudar a Álex, especialmente cuando ella llegó a decir que había cuestionado la relación. La concursante insistió en que no había cruzado ningún límite y pidió perdón a su novio por el daño causado.

Por su parte, Ainhoa también vio imágenes de Álex en Villa Montaña y le reprochó que pareciera interesado por varias tentadoras al inicio de la experiencia. En concreto, no le gustó que él le dijera a una de ellas que le gustaba su forma de ser.

La decisión final se conocerá este miércoles

A pesar de los reproches, ambos parecieron entender que muchas de las situaciones habían sido fruto de malentendidos, nervios y comentarios sacados de contexto. Ainhoa consoló a Álex y trató de acercarse a él, aunque el concursante continuaba muy dolido.

La gran incógnita se resolverá este miércoles, cuando Álex y Ainhoa deberán decidir si abandonan ‘La isla de las tentaciones’ juntos, por separado o si ponen fin definitivamente a su historia.