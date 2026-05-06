Benigna confiesa una horrible verdad en el nuevo capítulo de ‘Valle Salvaje’

El capítulo 409 de ‘Valle Salvaje’, que se emite este miércoles 6 de mayo, llega con una revelación que promete sacudir por completo la vida de Matilde y Atanasio. La pareja, recién casada y feliz por el embarazo de ella, atraviesa uno de sus momentos más ilusionantes, pero esa calma podría romperse de forma inesperada.

Después de los recientes problemas de salud de Matilde, Atanasio decide buscar a Benigna para intentar encontrar respuestas. Sin embargo, lo que está a punto de descubrir puede cambiarlo todo: Benigna confesará una horrible verdad que amenaza con marcar para siempre el destino de la pareja.

Matilde y Atanasio, entre la felicidad y la incertidumbre

En la Casa Pequeña, Matilde y Atanasio disfrutan de su nueva vida como matrimonio. El embarazo ha llenado de esperanza a la pareja, que intenta aferrarse a la felicidad pese a las dificultades recientes.

Sin embargo, mientras ellos viven un momento íntimo y esperanzador, en palacio se prepara una revelación que podría afectar directamente a su futuro. La gran incógnita es si esa verdad tendrá relación con el embarazo de Matilde o con algún secreto oculto del pasado.

Hernando quiere descubrir los planes de Dámaso y Victoria

Mientras tanto, en la Casa Grande, la tensión continúa creciendo. Hernando pide a José Luis que deje a un lado sus problemas con el duque y se centre en averiguar qué esconden Dámaso y Victoria.

La relación entre padre e hijo sigue profundamente deteriorada, marcada por los reproches, los desplantes y una distancia cada vez más evidente. Aun así, Hernando necesita que José Luis actúe antes de que sus enemigos den el siguiente paso.

Dámaso, Mercedes y Victoria preparan un nuevo golpe

El capítulo también estará marcado por los movimientos de Dámaso, Mercedes y Victoria, que continúan preparando su estrategia contra don Hernando y José Luis. Sus planes amenazan con romper el frágil equilibrio que aún se mantiene entre la Casa Grande y la Casa Pequeña.

La alianza entre ellos podría tener consecuencias imprevisibles, especialmente si José Luis logra descubrir lo que traman antes de que sea demasiado tarde.

Un capítulo decisivo para el futuro de ‘Valle Salvaje’

Tras los últimos acontecimientos, con Enriqueta presionando a Alejo, Leonor investigando el parto de Adriana y Victoria mostrando su lado más vulnerable con Bárbara, ‘Valle Salvaje’ encara una nueva entrega llena de secretos, tensión y emociones fuertes.

El capítulo 409 promete convertirse en una pieza clave para el futuro de Matilde y Atanasio, mientras Benigna se prepara para revelar una verdad capaz de cambiarlo todo.