Jorge González rechaza actuar en Eurovisión 2026 tras la retirada de España

La tensión entre RTVE y Eurovisión 2026 suma un nuevo capítulo. En plena cuenta atrás para el festival, que se celebrará en Viena del 12 al 16 de mayo, la organización ha intentado contar con un artista español en uno de sus eventos oficiales pese a la retirada de España del certamen. El elegido era Jorge González, finalista del Benidorm Fest 2024, que ha confirmado que recibió una invitación para participar, pero que decidió rechazarla.

La decisión del cantante llega después de que RTVE anunciara la salida de España de Eurovisión 2026 por la permanencia de Israel en el concurso. La corporación pública confirmó además que no emitirá ni las semifinales, previstas para los días 12 y 14 de mayo, ni la final del sábado 16.

“Si mi país no participa, yo tampoco formaré parte”

Jorge González quiso aclarar públicamente su postura después de que circulara su nombre como posible participante en uno de los eventos vinculados al festival en Viena. El artista confirmó que la invitación existió, pero explicó que, por coherencia con la posición española, no acudirá.

El cantante agradeció que la organización pensara en él, aunque dejó clara su postura: “Estoy con España”. Con esta respuesta, Jorge González se alinea con la decisión de RTVE y se suma al distanciamiento de otros artistas españoles respecto al festival de este año.

RTVE mantiene su ruptura con Eurovisión

La retirada de España se produjo después de que la Unión Europea de Radiodifusión permitiera la participación de Israel en la edición de 2026. RTVE defendió que las medidas aprobadas por la UER eran insuficientes y expresó sus dudas sobre la presencia de la televisión israelí KAN en el certamen.

La corporación también denunció la politización del festival y decidió apartarse de una edición que estará marcada por la polémica. España no será el único país ausente: otros radiodifusores europeos también han decidido no participar por el mismo motivo.

Eurovisión intenta no perder el vínculo con España

La invitación a Jorge González ha sido interpretada como un gesto de la organización para mantener vivo el vínculo con el público español, uno de los más activos históricamente en torno a Eurovisión. Sin embargo, el rechazo del artista evidencia que el boicot de RTVE ha trascendido lo institucional y también ha llegado a parte del sector musical.

Mientras tanto, Viena se prepara para una edición especialmente delicada. La policía austríaca prevé protestas por la participación de Israel y ha reforzado las medidas de seguridad de cara a la final del festival.

Una edición marcada por la polémica

Eurovisión 2026 llega a su semana decisiva con España fuera del concurso, RTVE completamente desvinculada de la emisión y un debate abierto sobre los límites entre cultura, política y televisión pública.

La negativa de Jorge González supone un nuevo golpe simbólico para el festival: la organización quiso incorporar presencia española a sus eventos paralelos, pero el cantante ha preferido mantenerse al margen y respaldar la postura de su país.