La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid vuelve a abrir sus puertas este martes 2 de junio para acoger una nueva cita de la temporada taurina en el marco de la Feria de San Isidro 2026. El histórico ruedo de la capital, que celebra este ciclo como un motivo de fiesta durante todo el mes, registrará un lleno absoluto al haberse colgado el cartel de «no hay billetes» para las categorías principales. Más de 23.000 personas presenciarán en directo un festejo que reúne a tres nombres que combinan legado y promesa, la trayectoria y la ilusión ante un escenario de la relevancia de la monumental madrileña.

La Feria de San Isidro 2026 se lleva a cabo en la emblemática plaza desde el pasado 8 de mayo y se extenderá hasta el próximo 14 de junio. Durante este período, el abono contempla la celebración de un total de 28 festejos, desglosados en 23 corridas de toros, 2 festejos de rejones y 3 novilladas con picadores. Las estimaciones de la organización calculan que durante los meses de mayo y junio cerca de medio millón de personas se sumarán a este ciclo taurino, consolidado como uno de los más importantes de España.

Cartel y horario de la corrida de toros de hoy

La corrida de este martes 2 de junio presenta una terna compuesta por los diestros Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar. Los tres espadas se encargarán de lidiar los astados correspondientes a la ganadería de José Escolar. El festejo comenzará de manera oficial a las 19:00 horas, cumpliendo con el horario habitual establecido para las corridas de abono en estos días del ciclo madrileño, en una jornada que busca medir el pulso de la temporada en el inicio de una de sus semanas centrales tras la cita del domingo con Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña.

Para aquellos aficionados que busquen asistir a las próximas jornadas, la plaza dispone de entradas con una horquilla de precios que oscila entre los 48 euros de las localidades más baratas y los 244 euros para los puestos más privilegiados, condicionado siempre a la disponibilidad del papel en taquilla antes de que se agote.

Dónde ver la Feria de San Isidro en televisión y online

Los aficionados que no se encuentren de forma presencial en las gradas de Las Ventas tienen la posibilidad de seguir el espectáculo a través de la televisión y de internet. La retransmisión íntegra de la Feria de San Isidro este 2026 corre a cargo de TLMad, la plataforma de Telemadrid, que emitirá la corrida en directo este martes tanto en sus canales como en sus aplicaciones oficiales.

Además de la emisión en vivo, el espacio de TLMad permitirá a los usuarios visualizar cada corrida bajo demanda durante un periodo de siete días posteriores a su difusión original.

Próximas corridas de toros en Madrid

El ciclo taurino de San Isidro continuará los próximos días de la semana con las siguientes combinaciones ya programadas:

🗓️ Miércoles 3 de junio : Toros de la ganadería de Lagunajanda para los diestros José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón.

: Toros de la ganadería de Lagunajanda para los diestros José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón. 🗓️ Jueves 4 de junio : Toros de la ganadería de Jandilla para los diestros Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández.

: Toros de la ganadería de Jandilla para los diestros Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández. 🗓️ Viernes 5 de junio : Toros de la ganadería de Juan Pedro Domecq para los diestros Uceda Leal, Pablo Aguado y Clemente.

: Toros de la ganadería de Juan Pedro Domecq para los diestros Uceda Leal, Pablo Aguado y Clemente. 🗓️ Sábado 6 de junio : Toros de la ganadería de Victorino Martín para los diestros Morenito de Aranda, Román y Fernando Adrián.

: Toros de la ganadería de Victorino Martín para los diestros Morenito de Aranda, Román y Fernando Adrián. 🗓️ Domingo 7 de junio: Corrida ‘In memoriam Ignacio Sánchez Mejías’. Toros de las ganaderías de Domingo Hernández y Victoriano del Río para Borja Jiménez, quien actuará como único espada.