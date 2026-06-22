El ministro de Justicia califica de «insólita» la actuación del magistrado en la causa contra Begoña Gómez, destacando que el auto que le retira el pasaporte ha generado una «gran unanimidad» de críticas en el sector.

MADRID. — El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado este lunes su confianza en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tome una decisión «conforme a Derecho» y actúe para salvaguardar el prestigio del sistema judicial. El órgano de gobierno de los jueces estudia hoy la posible apertura de un expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado, encargado de la causa contra Begoña Gómez.

En declaraciones a los medios previas a su participación en unas jornadas sobre accesibilidad judicial, Bolaños ha evitado especular sobre el resultado de la deliberación, pero ha subrayado que el «buen nombre de la Justicia» se está viendo afectado negativamente por este caso.

«El CGPJ tiene que decidir si en este caso procede una corrección disciplinaria de este señor y lo tiene que hacer conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial y también velando por el buen nombre de la Justicia», ha afirmado el ministro.

Una instrucción «muy anómala» y bajo el foco social

Bolaños no ha escatimado en críticas hacia la labor del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, calificando el proceso contra la esposa del presidente del Gobierno como «insólita» y «muy anómala desde cualquier punto de vista». Para justificar su postura, el titular de Justicia ha recordado el historial de reproches que acumula la investigación:

Revocaciones judiciales: La instrucción ha sufrido ya 15 revocaciones por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

La instrucción ha sufrido ya 15 revocaciones por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. Denuncias en firme: El magistrado acumula más de media docena de denuncias ante el propio CGPJ.

El magistrado acumula más de media docena de denuncias ante el propio CGPJ. Medidas de presión: Según ha enumerado el ministro, el juez Peinado ha demandado a entre 12 y 14 personas —tanto políticos como periodistas— con el fin de evitar valoraciones sobre su instrucción.

Unanimidad contra el último auto

El foco de la polémica se ha intensificado tras el auto dictado por Peinado el pasado sábado, en el cual abre juicio oral contra Gómez por presunto tráfico de influencias, le retira el pasaporte y apunta a un riesgo de fuga en el que, según el juez, sus propios escoltas de la Policía Nacional podrían colaborar.

El magistrado ha citado a Begoña Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, este miércoles a las 18:00 horas para la entrega del documento.

A este respecto, Bolaños ha destacado que existe una «gran unanimidad» en los medios de comunicación de todo el espectro político al considerar que las medidas cautelares son «absurdas y desproporcionadas». Asimismo, ha calificado de «ofensivas, casi injuriosas» las afirmaciones del magistrado que salpican a las fuerzas de seguridad.

Pese a la gravedad de los hechos descritos, el ministro ha concluido mostrando su total confianza en el sistema de recursos y garantías del Estado de derecho para «revocar cualquier resolución que sea contraria a Derecho o incomprensible».

Impulso a una Justicia accesible

Las declaraciones del ministro se han producido en el marco de la inauguración de las jornadas ‘Si no es accesible, no es justicia: claves para una justicia digital, física y documental para todas las personas’.

Durante el acto, Bolaños ha desmarcado la polémica del día a día de su departamento, destacando los avances del Ministerio en la implantación de la lectura fácil, la traducción de documentos a través de la ‘Carpeta Justicia’ y la construcción de nuevas infraestructuras judiciales bajo estándares de accesibilidad universal.