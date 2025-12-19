La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado por unanimidad la apertura de un expediente sancionador contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El organismo considera que el jefe del Ejecutivo pudo quebrantar el principio de neutralidad que exige la ley tras sus declaraciones en la rueda de prensa de balance político anual celebrada el pasado lunes. Según la resolución, Sánchez habría utilizado la infraestructura de Moncloa para lanzar valoraciones que buscaban influir en el electorado de Extremadura ante la cita con las urnas de este domingo.

Unanimidad ante la denuncia del PP

La decisión de la JEC responde a una denuncia presentada por el Partido Popular, que acusó al presidente de utilizar «de manera intencionada» los medios públicos para presionar el voto de los ciudadanos extremeños. El organismo rector entiende que la intervención puede suponer una vulneración del artículo 50.2 de la LOREG, el cual prohíbe taxativamente cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos desde la convocatoria de las elecciones.

Desde Génova han celebrado la apertura del expediente, señalando que el líder socialista ha intentado aprovechar su posición institucional para «hacer campaña» en un momento en el que la normativa exige la máxima contención a los cargos públicos.

Reincidencia y precedentes judiciales

Este nuevo expediente no es un caso aislado en la trayectoria de Sánchez. La JEC recuerda que el presidente ya fue multado con 2.200 euros en julio del año pasado por una infracción similar. En aquella ocasión, el motivo fue el uso de una rueda de prensa institucional para censurar los pactos entre PP y Vox, precisamente en relación con el gobierno de Extremadura tras las autonómicas de 2023.

Aquel castigo fue ratificado a principios de este año por el Tribunal Supremo, que confirmó que el presidente incurrió en una «violación» del deber de neutralidad al aprovechar medios públicos para realizar manifestaciones con «tono electoralista». Otros dirigentes, como el expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, también han recibido sanciones equivalentes por conductas parecidas.

Sin reacción de Moncloa

Por el momento, el presidente del Gobierno no ha reaccionado oficialmente a la resolución de la Junta Electoral. El expediente inicia ahora una fase de instrucción en la que se determinará la cuantía de la sanción económica si finalmente se confirma la infracción. Mientras tanto, el proceso electoral en Extremadura entra en su recta final bajo la sombra de esta amonestación al máximo responsable del Ejecutivo.