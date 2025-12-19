La periodista Ana Rosa Quintana ha dedicado su última intervención editorial a las elecciones que se celebran este domingo, 21 de diciembre, en Extremadura. Bajo el título de «Pesadilla antes de Navidad», la presentadora ha calificado la cita con las urnas como un punto de inflexión que podría marcar el «comienzo del fin» de la actual etapa del Gobierno de Pedro Sánchez, vinculando los resultados electorales con la situación judicial que rodea al entorno del presidente.

Un plebiscito en clave nacional

Para Quintana, el proceso electoral en Extremadura trasciende lo regional para convertirse en un estudio de la deriva política de España. «El domingo puede ser un antes y un después para el sanchismo. Un plebiscito al presidente con un candidato que se enfrenta a su particular pesadilla en las urnas», ha señalado, destacando la anomalía de un aspirante que «está sentado a la vez en un escaño y en un banquillo».

La periodista vaticina que el sorteo de la Lotería del lunes podría traerle al presidente un «Gordo» amargo: el inicio de una caída en cadena que comenzaría en tierras extremeñas. «El lunes los niños de San Ildefonso podrían cantar el comienzo de un final», ha apuntado con ironía.

El «fantasma de las navidades pasadas»

Haciendo uso de una metáfora basada en el clásico de Dickens, Ana Rosa ha repasado los frentes abiertos que cercan a la Moncloa. Ha recordado las recientes comparecencias en el Senado de figuras clave del partido, como Santos Cerdán, a quien ha definido como «el fantasma de las navidades pasadas» que ahora persigue al Ejecutivo.

Asimismo, ha hecho alusión a la situación de Koldo García y José Luis Ábalos, señalando que la «paz» de la que gozaba el presidente se ha visto rota por las revelaciones de quienes antes gozaban de su máxima confianza.

Una cena de Navidad con comensales imputados

En un tono ácido, la presentadora ha imaginado cómo será la Navidad en la Moncloa, describiendo una mesa rodeada de controversias judiciales:

• El entorno familiar: Con menciones a las investigaciones que afectan al hermano del presidente y a la cátedra de su mujer.

• El estamento judicial: Aludiendo al Fiscal General del Estado.

• La política exterior: Con José Luis Rodríguez Zapatero como mediador en asuntos internacionales.

Una legislatura «muerta»

Finalmente, Quintana ha sentenciado que la falta de Presupuestos Generales del Estado y la dependencia de apoyos externos han dejado a la legislatura en una situación de extrema debilidad. «El cuento de Navidad acaba con el fantasma de las navidades futuras mostrando a Sánchez la lápida de una legislatura que, en realidad, ya nació muerta», ha concluido, invitando al presidente a «disfrutar de las vacaciones» en La Mareta antes de afrontar un 2026 que se prevé convulso.