La titular de la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cáceres ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para la mujer detenida por el presunto homicidio de su hijo, de 29 años, ocurrido este lunes en un piso de la capital cacereña.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), la investigada ha prestado declaración este martes en sede judicial durante aproximadamente una hora y media. Las diligencias permanecen abiertas por un presunto delito de homicidio y la causa no ha sido declarada secreta.

La mujer fue trasladada inicialmente al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres al presentar heridas de diversa consideración. Posteriormente, en torno a las 14:00 horas del lunes, fue conducida a dependencias policiales para prestar declaración.

El suceso fue descubierto a primera hora de la mañana tras recibirse un aviso que alertaba de la presencia de un hombre fallecido en una vivienda del bloque 21 de una conocida avenida de la ciudad. La primera patrulla en acudir al lugar fue de la Policía Local, que halló el cuerpo sin vida del joven, natural de la barriada de Cabezarrubia. En el interior del domicilio se encontraba también su madre, que precisó atención sanitaria.

Tras la primera intervención, la Policía Nacional asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Aunque ya se ha descartado una muerte por causas naturales, será la autopsia la que determine la causa exacta y el mecanismo del fallecimiento.

Los hechos tuvieron lugar en una zona residencial próxima al entorno del Centro Comercial Ruta de la Plata. Desde primera hora del lunes se activó el protocolo judicial correspondiente, que incluye la intervención de la Policía Judicial y Científica, la recogida de pruebas y la práctica de la autopsia.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres, en funciones de guardia, será el encargado de ordenar y autorizar las diligencias judiciales y periciales necesarias. Este juzgado está dirigido por la magistrada María Dolores Guerra Maestre, que ha intervenido recientemente en otros procedimientos penales de especial relevancia.