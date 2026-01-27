Álvaro Arbeloa compareció en rueda de prensa en la previa del decisivo encuentro de Champions League frente al Benfica, último partido de la fase liga en el que el Real Madrid se juega entrar entre los ocho primeros clasificados y acceder directamente a los octavos de final. El técnico blanco analizó el choque, destacó la exigencia del rival y tuvo palabras muy emotivas hacia José Mourinho, figura clave en su carrera.

“Para nosotros es un partido importantísimo. Necesitamos los tres puntos ante un grandísimo equipo y debemos jugar al límite los 90 minutos”, advirtió Arbeloa, que pidió máxima concentración a sus jugadores para un duelo que calificó de dificultad “máxima”.

Uno de los momentos más destacados de la comparecencia llegó al referirse a Mourinho. Arbeloa se mostró emocionado por las palabras del técnico portugués hacia él y subrayó la importancia que ha tenido en su vida profesional y personal. “Ha sido mucho más que un entrenador para mí. Hoy en día le considero un gran amigo. Tengo muchas ganas de verle y darle un fuerte abrazo”, confesó.

El entrenador del Real Madrid reconoció que Mourinho es una referencia, aunque dejó claro que no pretende imitarle: “No habrá nunca nadie como José. Cualquiera que lo intente fracasará. Mi éxito será ser yo mismo, aunque dentro de ese ‘ser Arbeloa’ hay una parte importante de su influencia, tanto a nivel comunicativo como táctico”.

Sobre la evolución del equipo desde su llegada, Arbeloa destacó el compromiso del vestuario: “He visto un grupo predispuesto a escuchar y trabajar. Aún hay mucho margen de mejora, pero tiene mucho mérito lo que están haciendo los jugadores”.

También tuvo elogios para Jude Bellingham, al que definió como un líder pese a su juventud: “Es un jugador excepcional, con una implicación enorme. Va a ser la piedra angular de este Real Madrid durante muchos años”. En la misma línea, valoró el talento de Güler y la posible sociedad ofensiva entre Vinicius, Mbappé y el propio Bellingham como una de las grandes armas del equipo.

Preguntado por el recuerdo de la final de la Décima, disputada en el estadio del Benfica, Arbeloa aseguró que supuso “el comienzo de una era” y expresó su deseo de regresar de Lisboa con una nueva victoria.

Por último, volvió a poner en valor la figura de Mourinho en la historia reciente del club: “Las bases de aquellos años las puso él. Aquí doy mi opinión, no intento convencer a nadie, pero fue, es y será uno di noi”.