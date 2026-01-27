El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, han acordado celebrar antes de Semana Santa dos reuniones de alto nivel entre ambos ejecutivos con el objetivo de avanzar en los traspasos de competencias aún pendientes y en otras reivindicaciones del Gobierno vasco, entre ellas la renovación del cupo.

Tras un encuentro en el Palacio de La Moncloa que se ha prolongado durante cerca de una hora y media, Pradales ha explicado en rueda de prensa que ha planteado al jefe del Ejecutivo la convocatoria, antes de esa fecha, de una comisión bilateral de cooperación y de una comisión mixta del concierto económico, una propuesta que ha sido aceptada por Sánchez.

La comisión bilateral de cooperación servirá para abordar diversos traspasos aún pendientes, entre los que figura la gestión de los aeropuertos vascos, así como para avanzar en acuerdos en ámbitos como la sanidad, ante la falta de médicos, y la seguridad. En este último punto, se pretende reforzar las capacidades de la Ertzaintza para combatir la reincidencia delictiva y permitir su participación en los procedimientos de expulsión de personas extranjeras.

Asimismo, ambas partes mantienen en la agenda otros asuntos de interés para el Ejecutivo autonómico, como la oficialidad del euskera en las instituciones europeas y una mayor participación del País Vasco en foros internacionales.