La ministra de Juventud e Infancia, o Rego, ha destacado la importancia de abordar la situación de la infancia migrante no acompañada en Ceuta. Durante su intervención, subrayó la necesidad de acoger a estos menores en la península.

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Rego afirmó que este traslado es esencial para garantizar que los niños y niñas sean atendidos dignamente, a la vez que busca aliviar la presión sobre la ciudad autónoma, que actualmente enfrenta retos significativos en este ámbito.

La ministra recibió el apoyo de la fiscal general del Estado, quien coincidió en que es fundamental preservar el interés superior de los menores en la toma de decisiones relacionadas con su bienestar.

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