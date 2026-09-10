El gobierno de Marruecos ha anunciado su disposición a readmitir a los inmigrantes que cruzaron la frontera hacia Ceuta el 31 de julio. Esta información se ha difundido a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores del país magrebí.

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En el comunicado, Marruecos señala que tanto la situación actual como la gestión de los flujos migratorios son responsabilidad de los ‘actores españoles’. Esta declaración implica un llamado a las autoridades de España a asumir su parte en la problemática migratoria que afecta a la región.

Además, el texto menciona de manera específica la problemática relacionada con la posible devolución de menores. Este aspecto es de particular preocupación, dado el contexto delicado que rodea a la migración de jóvenes.

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La decisión de Marruecos de aceptar la readmisión de inmigrantes se da en un momento en que la situación en la frontera de Ceuta se ha intensificado, lo que ha llevado a distintas reacciones tanto de autoridades locales como de organismos internacionales.

Las autoridades de Ceuta seguirán de cerca el desarrollo de esta situación, que tiene implicaciones directas en la gestión de los servicios sociales y de acogida para la población migrante.

Este anuncio podría marcar un nuevo capítulo en las relaciones entre España y Marruecos, especialmente en lo que respecta a la colaboración en temas de inmigración y control fronterizo.