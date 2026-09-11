El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha cifrado hoy en aproximadamente 13.000 el número de personas migrantes que actualmente se encuentran en la ciudad en situación irregular o en recursos de acogida.

Lee tambien: Vivas argumenta sobre la inseguridad en Ceuta con datos del 112

Según Vivas, esta cifra representa alrededor del 15% de la población de la ciudad, destacando que 10.000 de ellos corresponden a la avalancha registrada el 30 de julio.

La situación de la migración continúa siendo un tema crucial para la administración local, gestionando los recursos necesarios para atender a estas personas en cumplimiento de sus competencias.

Lee tambien: Marruecos acepta readmitir inmigrantes de Ceuta del 31 de julio