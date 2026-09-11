El técnico portugués defiende a Vinícius Jr frente a los pitos, anuncia rotaciones con «piernas con mucha gasolina» e ironiza sobre la protección del colectivo arbitral tras las últimas controversias.

En la víspera del choque liguero frente al Rayo Vallecano, José Mourinho ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar la actualidad del Real Madrid. El entrenador de Setúbal ha hecho un llamamiento a la afición madridista para mantener la comunión con la plantilla y ha salido en defensa de Vinícius Jr frente a los pitos recibidos por el jugador en las últimas citas.

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Cierre de filas con Vinícius y paz en el vestuario

El técnico portugués se mostró tajante sobre el nivel del extremo brasileño, recurriendo al refranero para contextualizar la exigencia de la grada.

El «árbol con fruto»: Mourinho defendió que el público exige a Vinícius porque conoce de lo que es capaz: «Solo tiras piedras a los árboles que tienen fruto. Él trabaja más que nunca y está batiendo sus récords de velocidad y recuperación en el tercio defensivo».

Mourinho defendió que el público exige a Vinícius porque conoce de lo que es capaz: «Solo tiras piedras a los árboles que tienen fruto. Él trabaja más que nunca y está batiendo sus récords de velocidad y recuperación en el tercio defensivo». Comportamiento ejemplar de Mbappé: Alabó la actitud defensiva de Kylian Mbappé en el duelo europeo ante el Inter tras la sanción temporal de Carreras, destacando la implicación del francés en tareas de repliegue.

Alabó la actitud defensiva de Kylian Mbappé en el duelo europeo ante el Inter tras la sanción temporal de Carreras, destacando la implicación del francés en tareas de repliegue. Gestión del grupo: Descartó tensiones entre Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni, bromeando sobre no haber tenido que actuar de «ministro de la Paz» ante la buena sintonía del vestuario.

Rotaciones a la vista y dardo al estamento arbitral

Con vistas al calendario apretado, el preparador madridista confirmó que habrá refresco en el once titular para recibir al conjunto de Beñat San José.

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«Tenemos un grupo fuerte suficiente para poder dar oportunidades a piernas con mucha gasolina y a otros para tener un poco de reposo. Recuperamos a Camavinga, Bernardo Silva y Arda Güler.» — José Mourinho, entrenador del Real Madrid.

Respecto a las decisiones arbitrales recientes y el respaldo del CTA a la no repetición de un penalti de Mbappé, el técnico ironizó señalando que admira «la grandísima protección y solidaridad de las instituciones» hacia el colectivo arbitral en todos los países.

Finalmente, al ser preguntado por las molestias causadas por las obras del Gran Premio de Fórmula 1 en los aledaños de Valdebebas, Mourinho reconoció entre risas haber perdido «45 minutos de sueño», expresando su simpatía por el piloto español Fernando Alonso y guiñando un ojo a la escudería Ferrari: «Los rojos siempre serán los rojos».