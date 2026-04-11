Los cuatro astronautas de la NASA completan su histórica travesía de diez días por el espacio profundo tras una reentrada crítica en la atmósfera terrestre

La misión Artemis II ha culminado con éxito este sábado, 11 de abril, tras el amerizaje de la cápsula Orion en aguas del océano Pacífico. La operación, que representa el regreso de una tripulación humana a las proximidades de la Luna tras más de medio siglo, se ha completado conforme a los protocolos de seguridad más exigentes de la NASA. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen y Christina Koch se encuentran a salvo tras recorrer aproximadamente 1,1 millones de kilómetros en una travesía que abre definitivamente la puerta a la presencia permanente del hombre en el satélite terrestre.

Una reentrada crítica y un descenso controlado

El tramo final de la misión ha supuesto el desafío técnico más complejo para la nave. Durante 13 minutos, la Orion atravesó la atmósfera terrestre a velocidades cercanas a los 40.000 kilómetros por hora, alcanzando temperaturas extremas de 2.500 grados. En este proceso, la tripulación debió soportar fuerzas de hasta cuatro veces la gravedad terrestre.

Para esta ocasión, la agencia espacial estadounidense optó por un perfil de reentrada más directo y controlado. Esta decisión técnica se tomó tras los análisis de la misión Artemis I, donde se detectaron comportamientos inesperados en el escudo térmico. El ajuste ha resultado un éxito, permitiendo un descenso estable hasta el despliegue del sistema de paracaídas frente a las costas de California.

Cronología del rescate y estado de la tripulación

Tras el impacto controlado con el agua, los equipos de recuperación de la NASA procedieron a asegurar la cápsula mediante sistemas de estabilización específicos:

• Flotadores de estabilización: Se desplegaron cinco bolsas inflables (visibles como esferas naranjas) para evitar el vuelco de la nave.

• Collar de estabilización: Un anillo inflable instalado por los buzos para crear una zona de trabajo segura.

• Plataforma ‘Front Porch’: Una estructura inflable acoplada a la escotilla para facilitar el desalojo de los tripulantes.

La evacuación se realizó de forma escalonada, con los astronautas portando sus trajes de supervivencia para mantener la temperatura corporal. La primera en abandonar la cabina fue Christina Koch, seguida de Jeremy Hansen y Victor Glover. El comandante Reid Wiseman fue el último en salir, supervisando la integridad de la maniobra. Los cuatro han sido trasladados en helicóptero al buque USS John P. Murtha para someterse a las primeras evaluaciones médicas.

Respaldo institucional y futuro en Marte

El éxito de la misión ha generado una respuesta inmediata en el ámbito institucional. Desde el Johnson Space Center en Houston, el administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, subrayó el cambio de paradigma de la agencia: «Hace 53 años, la humanidad dejó la Luna; esta vez regresamos para quedarnos. No vamos a plantar banderas y marcharnos».

Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el hito a través de sus redes sociales, calificando el viaje de «espectacular» y el aterrizaje de «perfecto». El mandatario estadounidense ha señalado que el siguiente objetivo estratégico tras consolidar la vuelta a la Luna será la llegada del ser humano a Marte.