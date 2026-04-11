El Racing de Santander refuerza su liderato mientras la lucha por la permanencia marca el ritmo de una jornada decisiva en la categoría de plata

La trigésimo quinta jornada de LaLiga Hypermotion afronta sus días clave tras haber iniciado su actividad este viernes 10 de abril con el duelo entre la AD Ceuta FC y la Real Sociedad B. En un tramo de la temporada donde cada punto resulta fundamental, la competición encara un fin de semana de alta intensidad que concluirá con el enfrentamiento entre el Real Valladolid y el Eibar. Todos los equipos medirán sus fuerzas en el césped con objetivos contrapuestos, desde el sueño del ascenso hasta la angustia por la salvación.

Un Racing imparable en la cima y una zona noble muy disputada

El Racing de Santander se ha consolidado como el conjunto más sólido del campeonato, ocupando actualmente la primera posición de la tabla. El cuadro cántabro destaca especialmente en la parcela ofensiva, ostentando el registro de equipo con más goles a favor de la categoría. Junto a ellos, el Almería se sitúa en la segunda plaza, cerrando los puestos de ascenso directo a la máxima categoría del fútbol español.

La lucha por las posiciones de privilegio se encuentra sumamente reñida:

• Playoffs de Ascenso: RC Deportivo, UD Las Palmas, CD Castellón y Málaga ocupan actualmente estas plazas.

• Zona europea: Real Zaragoza, Huesca, Mirandés y Cultural Leonesa se sitúan en puestos que darían acceso a la Conference League.

La batalla por la supervivencia en LaLiga Hypermotion

En el extremo opuesto de la clasificación, la pelea por evitar el descenso marca la agenda de la jornada. El Real Zaragoza, el Huesca, el Mirandés y la Cultural Leonesa se encuentran en la zona más comprometida, mientras que clubes como la Real Sociedad B, el Leganés y el Real Valladolid mantienen una pugna constante por distanciarse de los puestos de peligro. En el aspecto estadístico negativo, la AD Ceuta FC figura como el equipo que más goles ha encajado en lo que va de curso.

A nivel individual, la jornada vuelve a poner el foco en las grandes figuras del torneo. Sergio Arribas continúa como el máximo goleador o ‘pichichi’ de la competición, mientras que Íñigo Vicente se mantiene como el principal asistente, demostrando ambos el talento que atesora la categoría.

Horarios y dónde ver los principales partidos de la jornada

Para que los aficionados no pierdan detalle de los encuentros más relevantes, la jornada 35 ofrece una variada oferta televisiva con horarios clave:

• AD Ceuta FC – Real Sociedad B: Disputado el viernes a las 20:00 horas, a través de LaLiga Hypermotion (Esp) y DAZN España.

• Leganés – Albacete: Sábado a las 16:00 horas. Se puede seguir en Movistar Plus+, DAZN España, LaLiga Hypermotion (Esp) y LaLiga Hypermotion 2.

• Córdoba CF – Real Zaragoza: Sábado a las 21:00 horas. Disponible en DAZN España, Orange Fútbol 2 (Esp) y LaLiga Hypermotion (Esp).

Además de estos choques, el interés de los seguidores se centrará en el rendimiento de equipos en situaciones críticas, con especial atención a los resultados que arrojen enfrentamientos como el Cádiz – Córdoba CF, el Albacete – Burgos CF y el Real Zaragoza – Mirandés, fundamentales para definir el futuro de la clasificación.