La Guardia Civil ha asestado un golpe definitivo a una organización criminal que operaba en la localidad de Nules. La Operación ‘Balarama’ ha culminado con la detención de siete personas y la liberación de 80 migrantes que eran sometidos a condiciones inhumanas en el sector agrícola.

El «modus operandi»: Promesas falsas y deuda eterna

La red captaba a personas en situación de extrema vulnerabilidad en sus países de origen. El engaño comenzaba con ofertas de empleo idílicas que prometían:

Salarios dignos y contratos legales.

y contratos legales. Alojamiento y manutención incluidos.

incluidos. Buenas condiciones laborales en España.

Una vez en suelo español, la realidad era radicalmente distinta. Los cabecillas les retiraban la documentación y les imputaban una deuda ficticia por el viaje y los trámites, utilizándola como herramienta de coacción y control absoluto.

Condiciones de vida: Hacinamiento y miedo

El informe de la Benemérita describe un escenario de «semiesclavitud» que se sostenía sobre tres pilares de abuso: