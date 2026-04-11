El joven divulgador advierte de un desplome térmico inminente y la llegada de precipitaciones generalizadas que afectarán especialmente al norte y al este peninsular

España afronta un cambio radical en las condiciones meteorológicas tras un periodo de temperaturas inusualmente altas para la época. Según ha detallado Jorge Rey a través de su canal de divulgación, la estabilidad de los últimos días dará paso este fin de semana a la entrada de varios frentes atlánticos. Este fenómeno traerá consigo lluvias generalizadas, un descenso notable de los termómetros y la aparición de las primeras nevadas en las cotas más altas de la montaña, poniendo fin al paréntesis veraniego que ha vivido gran parte del país.

Precipitaciones y nieve en la alta montaña

El pronóstico para este sábado sitúa el foco de la inestabilidad en el norte peninsular. Ciudades como Burgos, Pamplona o Bilbao estarán bajo la influencia directa de las lluvias. No obstante, las precipitaciones no se limitarán al tercio septentrional, ya que puntos del sur como Ceuta y Melilla también registrarán actividad nubosa y lluvias según la previsión de Rey.

De cara al domingo, el núcleo de la inestabilidad se desplazará hacia el este peninsular. Se espera que las lluvias se intensifiquen en zonas como Zaragoza y Logroño. En el archipiélago canario, la influencia de los frentes se traducirá en lluvias débiles, mientras que en Galicia se mantendrá una situación de mayor inestabilidad marcada por los vientos y la nubosidad persistente.

Desplome térmico: de los 25 a los 15 grados

El aspecto más destacado de este cambio de tiempo es, sin duda, la caída de los mercurios. Tras jornadas donde se han superado con facilidad los 20 e incluso los 25 grados, el ambiente pasará a ser puramente invernal en diversos puntos:

• Norte y Centro: Los termómetros tendrán dificultades para rebasar la barrera de los 15 grados durante las horas centrales del día.

• Alta montaña: El descenso térmico propiciará la aparición de nieve en las cumbres, un contraste significativo con la situación meteorológica de la semana precedente.

Evolución para la próxima semana

Pese a la intensidad de este frente, Jorge Rey anticipa que se tratará de un episodio de corta duración. Aunque el inicio de la próxima semana todavía dejará restos de inestabilidad con lluvias en Baleares y en puntos del nordeste como Barcelona, la tendencia general será de estabilización.

El ‘niño meteorólogo’ prevé que, a partir de la próxima semana, los termómetros vuelvan a recuperarse de forma progresiva. Los valores térmicos podrían situarse de nuevo en los 25 o 26 grados en zonas como el valle del Ebro, devolviendo a gran parte de la Península a un escenario de temperaturas suaves tras este breve paréntesis de frío y lluvias.