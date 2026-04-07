La NASA recuerda el experimento del Apolo 15 donde un martillo y una pluma de halcón cayeron al unísono, demostrando que en el vacío la masa no altera la aceleración de la gravedad

A veces, la ciencia más compleja se explica con los gestos más sencillos. Una de las fotografías y vídeos más icónicos de la exploración espacial no muestra un gran descubrimiento geológico ni una maniobra técnica imposible, sino algo aparentemente cotidiano: una pluma sobre el polvo lunar. Sin embargo, tras esa imagen se esconde la confirmación empírica de una teoría que cambió nuestra comprensión del universo hace siglos.

La historia nos traslada a 1971, durante la misión Apolo 15. El comandante David Scott, consciente de que se encontraba en el laboratorio natural más perfecto del sistema solar —un entorno con gravedad pero sin atmósfera—, decidió rendir homenaje a Galileo Galilei con un experimento que hoy sigue fascinando a estudiantes de física de todo el mundo.

El martillo, la pluma y el vacío lunar

Frente a la cámara y bajo la atenta mirada del astronauta Charlie Duke, Scott sostuvo en una mano un martillo geológico de unos 1,3 kilogramos y en la otra una pluma de halcón de apenas unos gramos. El planteamiento era simple: ¿caerían a la misma velocidad?

En la Tierra, la respuesta es negativa debido a la resistencia aerodinámica. El aire empuja hacia arriba los objetos ligeros y con mucha superficie (como la pluma), frenando su caída. Pero en la Luna, donde el vacío es casi absoluto, esa resistencia no existe.

«Hizo un descubrimiento muy significativo sobre la caída de objetos en campos gravitatorios», comentó Scott antes de soltar ambos objetos desde la misma altura.

El resultado fue instantáneo y rotundo: el pesado martillo de acero y la liviana pluma impactaron contra el suelo lunar exactamente al mismo tiempo. «Galileo tenía razón», sentenció el comandante tras observar cómo la ley de la gravedad dictaba que, sin aire de por medio, todos los objetos aceleran al mismo ritmo independientemente de su masa.

La vigencia de Galileo siglos después

Este experimento no fue solo una curiosidad para la televisión. Sirvió para validar de forma visual y directa las leyes de la caída de los cuerpos planteadas por Galileo en el siglo XVII y perfeccionadas más tarde por Isaac Newton.

Aquella pluma abandonada en la superficie lunar sigue siendo, cinco décadas después, uno de los monumentos más hermosos a la curiosidad humana y al método científico.