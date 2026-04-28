El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será uno de los grandes fenómenos astronómicos visibles desde España. La franja de totalidad cruzará el país de oeste a este y pasará por zonas como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, València y Palma, según la información del Instituto Geográfico Nacional. La particularidad de este eclipse es que se producirá al final del día, con el Sol muy bajo sobre el horizonte, lo que convierte la elección del lugar de observación en un factor decisivo.

Por eso, el 29 de abril se ha señalado como una fecha clave para preparar el eclipse. Ese día, conocido como el día “espejo” del eclipse solar, permite comprobar sobre el terreno si el punto elegido tendrá visibilidad suficiente hacia el oeste cuando llegue el gran evento de agosto.

Por qué el 29 de abril es el día ‘espejo’ del eclipse

La explicación está en la posición del Sol. A finales de abril, el recorrido solar en el cielo se parece mucho al que tendrá el 12 de agosto, ya que ambas fechas quedan situadas en torno a una distancia similar respecto al solsticio de verano. Esto hace que el Sol se ponga por una zona muy parecida del horizonte y con una altura semejante.

En la práctica, esto significa que los obstáculos visibles el 29 de abril —edificios, árboles, montes, antenas o relieves del terreno— probablemente también estarán en la línea de visión durante el eclipse. Por eso, observar el atardecer desde el lugar previsto funciona como un ensayo general.

Cómo saber si un sitio sirve para ver el eclipse solar

La comprobación es sencilla. Basta con acudir al punto desde el que se quiere ver el eclipse y mirar hacia el oeste durante la franja horaria aproximada en la que se producirá el fenómeno en agosto. Si el Sol se ve sin obstáculos en el tramo final de la tarde, ese lugar puede ser una buena opción.

En cambio, si el Sol queda oculto por edificios, árboles, montañas o cualquier otro elemento del paisaje, conviene buscar una alternativa. El eclipse de 2026 se producirá con el Sol muy bajo, por lo que un obstáculo aparentemente pequeño puede impedir la observación completa.

Los días inmediatamente anteriores y posteriores al 29 de abril también pueden servir como referencia, especialmente si el cielo está cubierto o las condiciones meteorológicas impiden hacer la prueba ese día.

El eclipse solar de 2026 se verá al atardecer

El Instituto Geográfico Nacional recuerda que España estará situada al final de la franja de totalidad del eclipse del 12 de agosto de 2026. Esto implica que la totalidad llegará cuando el Sol se esté poniendo, una circunstancia que hará el fenómeno especialmente llamativo, pero también más exigente desde el punto de vista de la observación.

El eclipse será visible como parcial en muchas zonas de Europa, el norte de Norteamérica y el oeste de África. A escala global, comenzará a las 17:34 horas y terminará a las 21:58 horas, hora oficial peninsular y balear, con una duración total de 264 minutos.

El visualizador del IGN para elegir ubicación

Para planificar la observación, el Instituto Geográfico Nacional ha desarrollado un visualizador específico del eclipse solar de 2026. La herramienta permite seleccionar un punto en el mapa y consultar datos como los horarios de cada fase, el porcentaje de Sol ocultado, la elevación del astro y su orientación.

El visualizador también incorpora información sobre la visibilidad condicionada por el relieve. Esta capa ayuda a saber si el Sol podría quedar oculto por montañas u otros elementos del terreno en el momento del máximo del eclipse. Sin embargo, la herramienta no tiene en cuenta obstáculos cercanos como edificios, árboles o estructuras urbanas, por lo que la comprobación presencial sigue siendo fundamental.

Consejos para elegir el mejor punto de observación

El lugar ideal debe tener una vista despejada hacia el oeste. Los miradores, zonas elevadas, espacios abiertos, áreas rurales y puntos alejados de edificios altos suelen ofrecer mejores condiciones que calles estrechas o entornos urbanos densos.

También conviene valorar la accesibilidad. El eclipse de agosto de 2026 atraerá a numerosos observadores y puede generar desplazamientos hacia la franja de totalidad. Elegir un punto cercano, cómodo y seguro puede evitar problemas de tráfico o aglomeraciones.

La meteorología será otro factor clave. Aunque el fenómeno tendrá lugar en verano, la presencia de nubes puede alterar la visibilidad. Por eso, es recomendable tener localizadas varias ubicaciones alternativas.

Cómo observar el eclipse solar con seguridad

Mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños graves e irreversibles en la vista. Para observar el eclipse será imprescindible utilizar gafas homologadas para eclipses o filtros solares certificados. También pueden emplearse métodos de observación indirecta, como la proyección de la imagen solar sobre una superficie.

No sirven las gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados ni filtros caseros. La seguridad ocular debe ser una prioridad durante todas las fases parciales del eclipse.

Un ensayo antes del gran eclipse de agosto

El 29 de abril ofrece una oportunidad práctica para preparar con meses de antelación el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. No se trata solo de saber si una ciudad está dentro de la franja de totalidad, sino de comprobar si desde un punto concreto será posible ver el Sol cuando esté cerca del horizonte.

Quienes quieran disfrutar del fenómeno en las mejores condiciones deberían aprovechar este día “espejo” para observar el atardecer, detectar obstáculos y elegir con tiempo el lugar más adecuado. En un eclipse tan bajo sobre el horizonte, unos metros de diferencia pueden decidir si se ve el espectáculo completo o si queda oculto en el momento más esperado.