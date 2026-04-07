Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han superado las 250.000 millas de distancia, sobrevolando la cara oculta de la Luna antes de iniciar la maniobra de retorno libre

La humanidad ha escrito hoy, martes 7 de abril de 2026, una nueva página dorada en la cronología de la exploración espacial. La misión Artemis II de la NASA ha completado con éxito su fase crítica de sobrevuelo lunar, situando a sus cuatro tripulantes a una distancia de la Tierra jamás alcanzada por el ser humano. Tras navegar por la cara oculta del satélite y permanecer en silencio radiofónico durante 40 minutos, la nave Orion ha iniciado su trayectoria de retorno, marcando el comienzo del fin de una misión de diez días que culminará el próximo 10 de abril.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, confirmó la efeméride a través de la red social X, felicitando a Wiseman, Glover, Koch y Hansen por superar el récord establecido por la misión Apolo 13 en 1970. «Han viajado más lejos de la Tierra que cualquier otro humano en la historia», señaló Isaacman, recordando no obstante que el éxito total solo se alcanzará cuando la cápsula americe de forma segura en aguas del Pacífico.

Un hito en la cara oculta y el récord de las 252.756 millas

El sexto día de misión comenzó con la maniobra de aproximación más cercana a la superficie lunar, situándose a unos 6.500 kilómetros de altura. Al adentrarse en el lado no visible desde la Tierra, la tripulación perdió toda comunicación con el centro de control en Houston, un periodo de aislamiento previsto que Victor Glover aprovechó para realizar una «pequeña oración», según relató posteriormente.

Durante este tránsito, los astronautas no solo batieron el récord de distancia alcanzando las 252.756 millas (unos 405.000 kilómetros), sino que realizaron tareas científicas de vital importancia:

• Observación geológica: Fotografiaron cráteres, crestas y antiguas coladas de lava.

• Análisis cromático: Describieron variaciones de color y textura que ayudarán a comprender la historia evolutiva de la Luna.

• Fenómeno astronómico: La tripulación presenció un eclipse solar desde una perspectiva única, analizando la corona solar sobre el borde lunar.

Conversación histórica con el presidente Donald Trump

Tras recuperar la señal y estabilizar la trayectoria de regreso, la tripulación mantuvo una videoconferencia con el presidente Donald Trump. Durante la llamada, el comandante Reid Wiseman expresó la emoción del grupo al afirmar que han visto «cosas que ningún ser humano había visto antes, ni siquiera en el programa Apolo».

El presidente Trump reconoció la valentía de los cuatro astronautas, destacando el impacto de esta misión para el liderazgo espacial estadounidense y el futuro de la exploración hacia Marte.

La fase de retorno libre: camino a San Diego

Actualmente, la nave Orion se encuentra en una trayectoria de retorno libre. Esta maniobra técnica es fundamental, ya que aprovecha la propia fuerza gravitatoria de la Luna para «catapultar» la cápsula de vuelta a casa, minimizando el uso de los motores principales.

Pese a que el viaje de vuelta ya ha comenzado, el trabajo a bordo no cesa. Durante los próximos tres días, los astronautas:

1. Seguirán realizando experimentos científicos en microgravedad.

2. Monitorizarán los sistemas de soporte vital de la Orion para el reingreso atmosférico.

3. Transmitirán los datos y las imágenes capturadas, que la comunidad científica espera recibir con enorme interés a lo largo del día de hoy.

El calendario de la misión sitúa el final del viaje el próximo viernes 10 de abril, cuando la cápsula Orion despliegue sus paracaídas para realizar un amerizaje frente a las costas de San Diego, California, donde ya espera un operativo de recuperación de la Marina de los Estados Unidos y equipos de la NASA.