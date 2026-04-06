La misión Artemis II sigue sumando hitos en su viaje alrededor de la Luna. La NASA ha compartido una nueva imagen captada por los astronautas a bordo de la nave Orión, en la que ya se aprecian zonas de la cara oculta del satélite y la cuenca Orientale, una de las formaciones geológicas que más interés despiertan entre los científicos de la misión. La agencia espacial sitúa el sobrevuelo por la cara oculta en este lunes 6 de abril, dentro del tramo más simbólico del viaje tripulado.

La fotografía fue tomada durante la aproximación a la Luna y muestra el astro con el polo sur orientado hacia arriba. Según la NASA, Artemis II marca la primera vez que seres humanos pueden contemplar la cuenca Orientale completa, una enorme estructura de impacto situada en el borde occidental visible de la imagen difundida por la agencia.

Artemis II encara el momento clave de la misión

La misión despegó el 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, y entró en la esfera de influencia gravitatoria de la Luna el 5 de abril. El paso por la cara oculta está programado para este 6 de abril, cuando la tripulación realizará observaciones científicas y tomará fotografías de alta resolución durante varias horas.

A bordo viajan Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, los cuatro astronautas elegidos para este vuelo de prueba tripulado, el primero de la era Artemis con humanos y el primer viaje lunar tripulado de la NASA en más de medio siglo. Durante el sobrevuelo, la agencia espera recoger imágenes y observaciones directas de regiones del relieve lunar que no habían sido vistas así por ojos humanos desde una misión tripulada.

La cuenca Orientale, uno de los grandes objetivos científicos

La NASA ha explicado que la cuenca Orientale será uno de los puntos de observación prioritarios de Artemis II. Se trata de un gran cráter de impacto con varios anillos concéntricos, considerado una referencia para estudiar la formación de superficies rocosas en otros mundos del sistema solar. La agencia ya había avanzado que la tripulación seguiría observándolo desde distintos ángulos durante la aproximación y el sobrevuelo lunar.

La propia NASA también había preparado un plan de observación con objetivos geológicos concretos para guiar a los astronautas durante esta fase del viaje. Entre ellos figura precisamente Orientale, junto a otras zonas del terreno lunar que servirán para afinar futuras misiones de exploración y de alunizaje.

Un apagón de comunicaciones previsto y bajo control

Uno de los momentos más delicados de la jornada llegará cuando Orión pase por detrás de la Luna. En ese instante, la tripulación entrará en un apagón de comunicaciones de unos 40 minutos, ya que la superficie lunar bloqueará temporalmente la señal de radio entre la nave y la Red de Espacio Profundo de la NASA. La agencia subraya que se trata de una maniobra prevista y normal en este tipo de trayectoria.

Tras completar el lazo alrededor de la Luna, Artemis II pondrá rumbo de vuelta a la Tierra. Si no hay cambios en el plan de vuelo, la cápsula amerizará frente a la costa de San Diego al término de una misión de 10 días.

Una misión clave para el regreso humano al entorno lunar

Artemis II no alunizará, pero sí sirve como ensayo decisivo para las siguientes etapas del programa lunar estadounidense. La misión está diseñada para probar con tripulación los sistemas de la nave Orión y preparar el camino para futuras expediciones más ambiciosas dentro del programa Artemis.