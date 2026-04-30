España vivirá este jueves 30 de abril una especie de ensayo general del gran eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. La jornada servirá para comprobar desde qué lugares podrá verse el fenómeno sin obstáculos en el horizonte, una cuestión decisiva porque el eclipse se producirá al atardecer, con el Sol muy bajo.

El eclipse total del 12 de agosto de 2026 será uno de los grandes acontecimientos astronómicos de la historia reciente de España. La franja de totalidad atravesará buena parte del país y permitirá observar cómo la Luna oculta por completo el disco solar. Sin embargo, el fenómeno tiene una dificultad añadida: ocurrirá cerca de la puesta de sol, por lo que edificios, montes, árboles o cualquier obstáculo en dirección oeste podrían arruinar la visión del momento más esperado.

Por eso, este jueves 30 de abril se considera una fecha especialmente importante. A esa hora, en torno a las 20:30 horas peninsulares, el Sol estará en una posición muy parecida a la que tendrá durante el eclipse de agosto. Es lo que los expertos llaman un “día espejo” o “gemelo solar”, una oportunidad práctica para comprobar si desde un punto concreto se verá el Sol cuando llegue el momento de la totalidad.

La recomendación es sencilla: mirar hacia el oeste al atardecer. Si desde el lugar elegido se ve el Sol sin obstáculos relevantes, aumentan las posibilidades de que ese mismo punto sea válido para observar el eclipse total de agosto. En cambio, si una montaña, un edificio, una arboleda o cualquier elemento urbano tapa el horizonte, convendrá buscar otra ubicación con mejor visibilidad.

La comprobación no se limita únicamente a este jueves. Los días cercanos, especialmente durante el puente del 1 de mayo, también servirán para hacer pruebas, ya que la posición del Sol será muy similar. Esto facilita que muchas personas puedan revisar desde sus lugares habituales de residencia, descanso o vacaciones si tendrán una buena perspectiva del fenómeno.

El interés por esta prueba es también logístico. Las autoridades quieren evitar desplazamientos masivos e improvisados el día del eclipse, especialmente hacia las zonas consideradas óptimas para la observación. Si los ciudadanos comprueban con antelación que pueden verlo desde su propio municipio o desde un punto cercano, se reducirán las concentraciones en áreas concretas y los posibles problemas de movilidad y seguridad.

Los especialistas recuerdan que estar dentro de la franja de totalidad no garantiza por sí solo una buena observación. También será imprescindible tener despejado el horizonte oeste. En un eclipse al atardecer, una pequeña elevación del terreno o un edificio situado a distancia pueden ser suficientes para ocultar el Sol en el instante clave.

Para elegir bien el lugar, los expertos recomiendan primero comprobar si el municipio estará dentro de la banda de totalidad y cuál será la hora exacta del máximo eclipse. Después, conviene revisar mapas de sombras o herramientas astronómicas que permitan anticipar posibles obstáculos. Finalmente, la prueba más fiable será acudir físicamente al lugar elegido y observar si el Sol queda visible a la hora aproximada.

La imagen que se espera el 12 de agosto será excepcional: durante unos instantes, el Sol quedará completamente cubierto por la Luna y solo será visible la corona solar, una estela blanca alrededor del disco oscuro. Se trata de un fenómeno poco frecuente y, para muchas personas, de una experiencia única en la vida.

España será uno de los territorios privilegiados para observar este eclipse total, pero la clave estará en escoger bien el punto de observación. Por eso, el “simulacro” de este jueves se presenta como una oportunidad decisiva para preparar con calma una cita astronómica que ya empieza a movilizar a instituciones, aficionados y ciudadanos.