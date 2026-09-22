La intervención responde a las reiteradas quejas vecinales por el deterioro de la convivencia y el alquiler ilegal de espacios tras los repuntes migratorios de este verano.

CEUTA — Agentes de la Policía Nacional intervinieron este lunes en un inmueble localizado en la barriada de Loma Colmenar, en Ceuta, donde se albergaba de forma irregular un numeroso grupo de migrantes. Según explicaron testigos presenciales, del interior de la vivienda fueron desalojadas alrededor de 20 personas, todas ellas, en apariencia, menores de edad de origen marroquí. De momento, la Jefatura Superior de Policía no ha precisado datos oficiales ni ha confirmado la existencia de detenciones vinculadas a un cobro previo por la ocultación.

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Esta operación se suma a un plan de actuaciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están intensificando en distintos puntos del callejero ceutí para erradicar este tipo de infraestructuras clandestinas. En las últimas fechas se han ejecutado intervenciones de similar naturaleza en el barrio del Príncipe por parte de la Policía Nacional, así como en la calle Real a cargo de la Guardia Civil.

Creciente malestar y denuncias por alquileres clandestinos

La incursión policial estuvo precedida por las quejas continuas de los residentes de las 317 VPO de Loma Colmenar, quienes venían alertando del deterioro de la seguridad y la convivencia tras las entradas masivas registradas a finales del pasado mes de julio.

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Problemática detectada por los vecinos Impacto en la barriada Ocupación de zonas comunes Asentamientos en portales (como el 4 y el 7) y zonas de paso compartidas. Alquileres irregulares Arrendamiento ilegal de pisos, cuartos, trasteros y garajes por parte de propietarios. Deterioro de servicios Problemas de higiene, salubridad y falta de mantenimiento en las instalaciones.

Vecinos de la zona denunciaron que varios propietarios se están aprovechando de la vulnerabilidad de estas personas para lucrarse mediante el alquiler clandestino de cuartillos y garajes, una práctica que repercute directamente en la tranquilidad y la higiene del vecindario.

Vía judicial ante el lucro ilícito

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil mantienen rastreos activos para identificar estos puntos de ocultación. En caso de constatarse documentalmente o mediante testimonios que ha existido una transacción económica o cobro de renta por el alojamiento irregular, las fuerzas de seguridad activan la vía judicial contra los responsables por favorecimiento de la inmigración irregular o lucro ilícito.