La Policía Nacional ha arrestado esta madrugada en Ceuta a un varón de nacionalidad marroquí acusado de intimidar y robar a varios menores en la periferia de la ciudad. Durante la intervención, efectuada por agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), se incautaron una pistola de perdigones y un arma blanca de grandes dimensiones.

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La actuación policial se desencadenó en el barrio de La Almadraba, donde varios vecinos dieron el aviso tras observar a un grupo de menores huyendo asustados. Al ser interceptados por la patrulla, los jóvenes relataron que el sospechoso los amenazaba y robaba de forma reiterada en áreas como Loma Colmenar, los bajos de Doctor Abdelkrim y el entorno de las naves cercanas a Mercadona, llegando a asaltarlos incluso mientras dormían.

Cronología y datos clave

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Aviso vecinal: Residentes de La Almadraba alertaron a las patrullas al ver correr a los menores.

Residentes de La Almadraba alertaron a las patrullas al ver correr a los menores. Intervención de la UPR: Agentes de la Unidad de Prevención y Reacción localizaron al individuo en plena calle con el arma de fuego simulada y el cuchillo visible en la mano.

Agentes de la Unidad de Prevención y Reacción localizaron al individuo en plena calle con el arma de fuego simulada y el cuchillo visible en la mano. Atención sanitaria: Uno de los menores requirió traslado en ambulancia al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) debido a un corte de consideración.

Uno de los menores requirió traslado en ambulancia al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) debido a un corte de consideración. Investigación abierta: El detenido ha pasado a disposición judicial mientras se investiga su implicación en episodios previos de robo y la procedencia de las armas.

Preocupación por la proliferación de armas blancas

El hallazgo del cuchillo vuelve a encender los alarmas de las fuerzas de seguridad en la ciudad autónoma. En fechas recientes, tanto la Policía Nacional como la Local han confiscado múltiples ejemplares de cuchillos tipo «cortabananas» de gran tamaño con patrones y serigrafías idénticas, lo que sugiere la existencia de un punto de venta o distribución ilegal en la zona que las autoridades tratan de identificar.