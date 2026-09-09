El docente jubilado del Colegio San Agustín de Ceuta, Alberto D.B., condenado en firme a 13 años y medio de cárcel por tres delitos de elaboración y tenencia de pornografía infantil, dispone de plazo hasta antes de este fin de semana para entregarse voluntariamente en un centro penitenciario. De no hacerlo, las autoridades judiciales emitirán una orden de busca y captura en su contra.
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El caso, que se inició tras las denuncias presentadas por padres de alumnos en 2017, llega a su fase de ejecución de pena después de un largo recorrido judicial que concluyó el pasado mes de julio con la confirmación de la condena por parte del Tribunal Supremo.
Cronología y claves del proceso judicial
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- Origen de la causa (2017): Las familias denunciaron que el docente aprovechaba su posición desde 2003 para ganarse la confianza de los alumnos con regalos e invitaciones, solicitándoles posteriormente imágenes íntimas y de contenido explícito a través del teléfono móvil.
- Condena inicial (2022): La Audiencia Provincial de Cádiz (Sede Ceuta) le impuso 18 años y medio de prisión, incluyendo una pena por abusos sexuales a un menor.
- Rebaja del TSJA: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía redujo la pena en cinco años al no considerar acreditado el delito de abusos sexuales, fijando la condena en 13 años y medio.
- Ratificación del Supremo (2026): El Tribunal Supremo confirmó la sentencia firme en julio de este año. Pese a las peticiones cautelares de la Fiscalía para su encarcelamiento preventivo durante el proceso, el condenado ha permanecido en libertad hasta este requerimiento definitivo.