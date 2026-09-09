El docente jubilado del Colegio San Agustín de Ceuta, Alberto D.B., condenado en firme a 13 años y medio de cárcel por tres delitos de elaboración y tenencia de pornografía infantil, dispone de plazo hasta antes de este fin de semana para entregarse voluntariamente en un centro penitenciario. De no hacerlo, las autoridades judiciales emitirán una orden de busca y captura en su contra.

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El caso, que se inició tras las denuncias presentadas por padres de alumnos en 2017, llega a su fase de ejecución de pena después de un largo recorrido judicial que concluyó el pasado mes de julio con la confirmación de la condena por parte del Tribunal Supremo.

Cronología y claves del proceso judicial

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