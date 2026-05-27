La DGT recurre al Tablón Edictal Único ante la imposibilidad de localizar a más de 20 infractores en sus domicilios. También se han notificado resoluciones firmes que ya no admiten alegaciones ordinarias.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una nueva relación de expedientes sancionadores emitidos por la Jefatura Provincial de Tráfico de Ceuta. Esta medida afecta a conductores y titulares de vehículos que no pudieron ser notificados por los cauces habituales (domicilio postal o Dirección Electrónica Vial), lo que convierte a esta publicación en el último aviso oficial antes de que los procedimientos sigan su curso de manera automática.

La lista incluye a más de una veintena de afectados, tanto residentes en la ciudad autónoma como conductores de otras provincias vinculados a infracciones cometidas en territorio ceutí. Las sanciones económicas son de diversa gravedad, alcanzando en los casos más serios importes de hasta 1.500 euros.

Sanciones económicas y pérdida de puntos

El documento oficial recoge multas de distintas cuantías que van desde los 200 hasta los 1.500 euros. Además, varios de los expedientes conllevan la retirada de puntos del carné de conducir. Entre los casos publicados destacan de forma particular:

Multas graves: Sanciones de 500 euros que implican la pérdida de 6 puntos .

Sanciones de 500 euros que implican la pérdida de . Multas de cuantía media: Sanciones de 300 euros con una detracción de 2 puntos .

Sanciones de 300 euros con una detracción de . Otras cuantías anotadas: Expedientes con importes fijados en 200, 700 y 800 euros.

Asimismo, la DGT advierte a determinados titulares de la obligación legal de identificar al conductor responsable de la infracción en el plazo estipulado. De no hacerlo, se exponen a la apertura de un nuevo expediente sancionador por incumplimiento.

¿Qué plazos tienen los conductores afectados?

A partir del día siguiente al de la publicación en el BOE, se abre un plazo de 20 días naturales en el que los interesados pueden personarse o realizar las siguientes gestiones:

Abonar el importe de la multa (con el correspondiente descuento por pronto pago, si aplica). Presentar las alegaciones y aportar las pruebas que estimen oportunas. Identificar al conductor responsable del vehículo en el momento de la infracción.

Toda la documentación pormenorizada se encuentra a disposición de los ciudadanos en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico de Ceuta. Transcurrido dicho plazo sin respuesta, la Administración resolverá la sanción de forma automática conforme a la Ley de Tráfico y Seguridad Vial.

¿Por qué se publica en el BOE? La ley ampara la notificación edictal cuando Tráfico no logra localizar al infractor por motivos como cambios de domicilio no comunicados, direcciones erróneas o por no estar dados de alta en la Dirección Electrónica Vial (DEV). Pasados los 20 días, la multa se considera legalmente notificada.

Publicadas también resoluciones firmes: riesgo de embargo

En paralelo a la apertura de estos nuevos expedientes, la DGT ha publicado un segundo listado que incluye resoluciones sancionadoras ya firmes. En este escenario, la situación de los conductores es considerablemente más delicada, ya que la Administración da por acreditada la infracción y se ha agotado la vía de alegaciones ordinarias.

Para estos casos, los afectados disponen de un mes para interponer un recurso de reposición o acudir a la vía contencioso-administrativa. Tráfico advierte que, si el pago no se efectúa en los 15 días posteriores a la firmeza, la deuda pasará a la vía de apremio, lo que activará recargos económicos y posibles embargos a través de la recaudación ejecutiva.