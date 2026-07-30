Jaime Campaner ha asumido la defensa de Begoña Gómez en sustitución del exministro Antonio Camacho. El abogado mallorquín está especializado en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, ejerce como profesor titular en la Universidad de las Islas Baleares y ha intervenido en procedimientos de gran repercusión como los casos Pujol, Nóos y Villarejo.

El cambio de abogado llega en un momento clave del procedimiento dirigido por el juez Juan Carlos Peinado. Campaner ha comunicado al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que pasa a representar a la esposa del presidente del Gobierno en una causa cuya tramitación se encamina hacia un juicio con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Begoña Gómez mantiene su presunción de inocencia.

La sustitución se produjo de común acuerdo con Antonio Camacho, encargado de la defensa desde el inicio de las diligencias. Una de las primeras decisiones del nuevo letrado ha sido solicitar una ampliación del plazo para preparar el escrito de defensa debido al volumen del procedimiento, formado por más de treinta tomos y numerosas grabaciones.

Qué ha estudiado Jaime Campaner

Jaime Campaner se licenció en Derecho en la Universidad de las Islas Baleares, donde terminó como número uno de su promoción y recibió el Premio Extraordinario de Licenciatura. Posteriormente, completó un máster en Derecho Penal Económico Internacional en la Universidad de Granada.

Su formación continuó con un doctorado en Derecho Procesal por la Universidad Complutense de Madrid. La tesis obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad y fue reconocida con el Premio Extraordinario de Doctorado.

El penalista también ha realizado estancias de investigación en la Queen Mary University of London, la Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli y el Instituto Max Planck de Friburgo, especializado en el estudio del Derecho Penal extranjero e internacional.

Abogado y profesor universitario

Campaner compagina el ejercicio profesional con la docencia. Es profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad de las Islas Baleares, donde imparte materias relacionadas con el proceso penal. También participa en programas de acceso a la abogacía y formación jurídica especializada.

Además, dirige la Cátedra de Derecho Deportivo Palma Futsal-ConectaBalear de la UIB. En 2024 fue admitido como académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

En el ámbito privado, es socio director de Campaner Law, un despacho especializado en procedimientos penales, delitos económicos, blanqueo de capitales, extradiciones y causas de especial complejidad.

Los casos más conocidos de Jaime Campaner

La carrera de Jaime Campaner incluye procedimientos judiciales con una elevada repercusión política, económica y mediática. Uno de los más destacados es el caso Pujol, en el que ha ejercido la defensa de Josep Pujol Ferrusola durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra la familia del expresidente catalán Jordi Pujol.

También participó en el caso Nóos como abogado del asesor fiscal Salvador Trinxet. Campaner defendió la aplicación de la conocida como doctrina Botín y su cliente terminó siendo absuelto.

Otro de sus clientes ha sido Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, al que representó en una de las piezas relacionadas con el excomisario José Manuel Villarejo. El procedimiento investigaba encargos realizados en el contexto del intento de Sacyr y Pemex de aumentar su control sobre Repsol.

Su trayectoria también está vinculada al mundo del fútbol. Representó al FC Barcelona durante la revisión de la gestión de la anterior junta directiva impulsada bajo la presidencia de Joan Laporta y asumió posteriormente la defensa penal del futbolista Rafa Mir.

Un especialista en procesos complejos y jurados populares

La elección de Campaner adquiere especial relevancia por su experiencia en juicios con jurado popular y en procedimientos sometidos a una fuerte exposición mediática. Su perfil combina la práctica de la abogacía penal con el estudio académico de las garantías procesales, la prueba y la comunicación pública de las causas judiciales.

El penalista ha publicado trabajos sobre el secreto de las investigaciones, la presunción de inocencia y el impacto que la cobertura informativa puede tener sobre los procedimientos judiciales. Entre sus obras figura Publicidad y secreto del proceso penal en la sociedad de la información, publicada en 2019.

En qué situación se encuentra el procedimiento de Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha limitado la causa que puede continuar ante un jurado a los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, dejando fuera otros delitos atribuidos inicialmente durante la instrucción. El procedimiento permanece pendiente de nuevos trámites antes de la eventual apertura del juicio oral.

La acusación popular coordinada por Hazte Oír solicita 13 años de prisión para Begoña Gómez, mientras que la Fiscalía ha anunciado que pedirá su absolución. Ambas posiciones son solicitudes de las partes y no una resolución judicial sobre la culpabilidad o inocencia de la investigada.

Campaner afronta ahora el estudio completo de la causa y la preparación del escrito de defensa. Su incorporación sitúa al frente del procedimiento a un abogado acostumbrado a litigios complejos, exposición mediática y debates jurídicos de gran repercusión pública.