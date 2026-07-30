Ávila y Madrid logran estabilizar técnicamente sus incendios tras arrasar decenas de miles de hectáreas. La otra cara de la moneda se vive en Zamora, donde Fermoselle obliga a evacuar 14 municipios, y en Castellón, que acumula 9.300 hectáreas calcinadas.

MADRID.— Los operativos de emergencia en España afrontan este jueves una jornada crítica dentro de la cuarta ola de calor del verano. La situación evoluciona a dos velocidades: mientras los efectivos logran estabilizar focos de enorme magnitud en Ávila, la Comunidad de Madrid y Toledo, la virulencia de las llamas se desplaza con fuerza hacia Castilla y León (Zamora y León) y la Comunitat Valenciana (Castellón).

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que los fuegos de Ávila y la sierra oeste madrileña están «técnicamente estabilizados», aunque la alerta se mantiene al máximo ante las altas temperaturas estivales que amenazan con reavivar los puntos calientes.

Alerta máxima en Zamora y desalojos masivos

El fuego declarado en Fermoselle (Zamora) continúa descontrolado. Durante una madrugada muy compleja, las autoridades han tenido que ordenar la evacuación de dos nuevas localidades —Villar del Buey y Pasariegos—, elevando a 14 el número de municipios desalojados en la zona. Entre las personas evacudas de Villar del Buey se encuentran 25 ancianos de la residencia local, que han sido trasladados de urgencia al centro Los Tres Árboles en la capital zamorana.

Medio centenar de medios terrestres, bomberos de las diputaciones de Zamora y Salamanca, cuadrillas y retenes han trabajado en la protección directa de núcleos urbanos a la espera de la incorporación matinal de los hidroaviones. El gran temor de los equipos de extinción estriba en la reactivación del viento prevista para esta tarde.

En Castilla y León arrancaban el día nueve fuegos activos, cinco de ellos en nivel máximo de peligrosidad repartidos entre Burgohondo (Ávila), Fermoselle (Zamora) y San Cipriano, Vegellina y Valdelaloba en la provincia de León. La densidad del humo ha sido tal que ha podido percibirse de madrugada en Valladolid capital.

Castellón perimetrado pero descontrolado; Ávila permite el retorno