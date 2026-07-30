Los hombres de José Juan Romero reaccionaron al gol inicial de falta de Antoñito Cordero. Bodiger de penalti, Camacho tras una gran jugada individual y Jordi Escobar en el tramo final certificaron la brillante victoria caballa.

ARCOS DE LA FRONTERA.— Importante golpe de autoridad de la AD Ceuta en su quinto ensayo de pretemporada. El conjunto dirigido por José Juan Romero demostró una notable madurez competitiva y una alta efectividad de cara a puerta tras imponerse por 1-3 al Cádiz CF en el Estadio Antonio Gallardo. Pese a comenzar por detrás en el marcador, el equipo ceutí no perdió la calma, mantuvo su solidez táctica y terminó pasando por encima del conjunto gaditano.

Reacción inmediata tras el tanto inicial

El encuentro comenzó cuesta arriba para los caballas. En el minuto 9 de partido, una falta botada por Antoñito Cordero desde el borde del área acabó colándose en la meta defendida por Pedro López. Sin embargo, la AD Ceuta supo encajar el golpe y asentarse sobre el verde sin conceder espacios.

La insistencia y la presión alta del bloque de José Juan Romero tuvieron su recompensa superada la media hora. En el minuto 34, una rápida transición forzó un penalti en el área cadista que Bodiger ejecutó con maestría para poner las tablas (1-1) en el luminoso.

Golazo de Camacho y solidez defensiva

El tanto del empate espoleó a los ceutíes, que solo tres minutos después culminaron la remontada. En el 37′, Álex Camacho tomó el esférico en zona de ataque, se deshizo de su marca con soltura y soltó un potente disparo arriba, imparable para David Gil, alojando el 1-2 en la red.

Antes de llegar al descanso, la zaga caballa dio muestras de su contundencia: el central Carlos Hernández salvó el empate gaditano al repeler sobre la misma línea un remate a bocajarro de Cordero.

Sentencia de Jordi Escobar en el tramo final

En el segundo tiempo, José Juan Romero movió el banquillo para dosificar cargas y dar minutos a hombres como Guille Vallejo, Anuar, Víctor, Meléndez, Daniel, Okoro y Escobar. Aunque el Cádiz intentó reaccionar estrellando un balón en el travesaño, la AD Ceuta no concedió apenas resquicios y amenazó al contragolpe con un inspirado Camacho.

La sentencia definitiva llegó en el minuto 81. Jordi Escobar estuvo atento para presionar una indecisión del guardameta rival fuera de su área, hacerse con el balón y marcar a placer el 1-3 definitvo. Excelente prueba estival para la AD Ceuta, que sigue acumulando sensaciones muy positivas en su camino de preparación.

Ficha Técnica